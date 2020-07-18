2020-07-18T01:10:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 18 июля 2020 года: поликлиники и больницы заработают в штатном режиме

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 18 июля
Алина ПЕТРОВА
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Поликлиники и больницы Тверской области скоро должны заработать в штатном режиме. Фото: ПТОПоликлиники и больницы Тверской области скоро должны заработать в штатном режиме. Фото: ПТО
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Всего на 18 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4211 человека, инфицированных COVID-19. Плюс 28 новых заболевших за минувшие сутки.

411 (- 45 за сутки) заражённых изолированы.

3689 (+ 69) пациентов с начала пандемии выздоровели. 111 человек скончались с начала эпидемии, 4 человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

В правительстве региона обсуждают возможность возобновления плановой медицинской помощи. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

С начала июня в 3 раза сократилась заболеваемость. В инфекционных госпиталях используется лишь треть коек. Все это дает возможность возобновить плановую медицинскую помощь, поясняют в правительстве.

Конкретной даты возобновления штатной работы поликлиник и больниц пока не названо, отмечается лишь, что все будет происходить поэтапно, с анализом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном муниципальном образовании и с обязательным сохранением усиленных профилактических мер.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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