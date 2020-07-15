2020-07-15T19:30:49+03:00
Общество

Фосфаты и отзывчивый мужик: Исследовательская экспедиция по Волге в Тверской области доплыла до Ржева

Ее руководитель поделился впечатлениями и первыми результатами проб воды с «КП»-Тверь»
Александр ЖМУЛИН
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Экологам предстоит за время экспедиции проплыть больше 370 км реки Волги в Тверской области. Фото: предоставлено Фондом «Без рек как без рук»Экологам предстоит за время экспедиции проплыть больше 370 км реки Волги в Тверской области. Фото: предоставлено Фондом «Без рек как без рук»
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13 июля, в понедельник в нашем регионе началась интересная и особенная научно-исследовательская экспедиция от истока Волги вниз по течению. Несколько человек - ученые, экологи - решили сплавиться по великой русской реке в Тверской области, чтобы взять пробы воды. Вы спросите: а что же тут особенного? А то, что Волга впервые исследуется на содержание в воде микропластика. В наше время загрязнение рек промышленными полимерами становится серьезной проблемой.

Организована экспедиция московским некоммерческим Фондом «Без рек как без рук» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. Этот научный сплав по реке знаменует собой большую дальнейшую работу по исследованию и составлению картины содержания в Волге микропластика. Да и в целом оценки экологического состояния крупнейшей в Европе водной артерии.

В экспедицию отправились Максим Платонов, Юрий Дубровин, Анастасия Лисина, Андрей Ахадов. Фото: предоставлено Фондом «Без рек как без рук»

В экспедицию отправились Максим Платонов, Юрий Дубровин, Анастасия Лисина, Андрей Ахадов. Фото: предоставлено Фондом «Без рек как без рук»

На надувной моторной лодке из поселка Селижарово в путешествие отправились директор по науке Фонда Максим Платонов, административный директор Фонда, кандидат химических наук Юрий Дубровин, сотрудник Фонда Андрей Ахадов и студентка геофака МГУ Анастасия Лисина.

С собой экологи взяли различное оборудование и целую портативную передвижную лабораторию для различных проб и анализов содержания в воде того самого микропластика, различных металлов, фосфатов, нитратов и прочего. У них есть даже мультипараметровый гидрохимический зонд для определения самых различных характеристик воды.

Всего ее участникам предстоит пройти около 370 км реки с остановками и ночевками в палатках на живописных зеленых берегах Волги. Финишировать должны уже 17 июля в Твери.

Экспедиция проходит в штатном режиме, вот, правда, с погодой не задалось.

- Да уж, повезло нам с дождями, но ничего, мы люди русские, - с юмором и долей патриотизма высказался Максим Платонов, когда «КП»-Тверь» все-таки удалось дозвониться до сильно занятых собиранием проб экологов.

Максим рассказал, что экспедиция уже миновала Ржев, взяв за три дня 30 проб.

Идет работа над пробами воды. Фото: предоставлено Фондом "Без рек как без рук"

Идет работа над пробами воды. Фото: предоставлено Фондом "Без рек как без рук"

– Всего в наших планах взять 60 проб, – рассказал он. - Работа нелегкая, при помощи портативной лаборатории часть проб мы исследуем сразу на месте, вот тут до двух часов ночи сидели над анализами.

– А есть уже какие-нибудь результаты?

– Есть, в частности, могу сказать, что, уже после Селижаровского края ближе к Ржеву мы зафиксировали кратное превышение содержания фосфатов в реке. Не могу говорить точно о причинах, но пробы эти мы брали в воде, проплывая мимо каких-то сельскохозяйственных земель.

При этом Максим в целом предварительно оценил состояние воды в Волговерховье, как вполне нормальное.

Исследовательский процесс не останавливается. Фото: предоставлено Фондом «Без рек как без рук»

Исследовательский процесс не останавливается. Фото: предоставлено Фондом «Без рек как без рук»

Он также рассказал об отношении к их ученым изысканиям встречных местных жителей.

- Очень доброжелательно относятся, - отметил Максим. - Даже такой случай был. Мы в дождь плыли по участку реки, где встречались пороги, так нас с берега увидел местный мужик, догнал на своей лодке и некоторое время помогал нам, проводил мимо опасных мест на реке.

К сожалению, больше Максим никаких подробностей не сообщил — некогда, экспедиция ждать не может.

Надеемся, встретимся с ним и другими участниками научного похода в Твери 17 июля.

Во время исследовательской экспедиции по Волге в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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