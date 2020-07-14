2020-07-14T17:53:31+03:00
Недвижимость

Кому в Твери с 16 по 30 июля отключат горячую воду

Стартует очередной этап отключений
Александр ЖМУЛИН
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Горячую воду должны отключить не дольше, чем на две недели.Горячую воду должны отключить не дольше, чем на две недели.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 16 июня в Твери начнется очередной этап плановых отключений горячей воды в домах горожан. Напомним, в этом году гидравлические испытания проводятся по новому графику из-за коронавируса.

Плановые ремонты пройдут поэтапно во всех районах города и завершаться 17 сентября.

С 16 по 30 июля

Боровая 3-я (3, 5, 7),

50 лет Октября (2/19, 2к1, 4, 4а, 6, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 44, 44а)

Академичкеская (14, 14к1, 16),

Академический 2-й пр-д (18, 20),

Бобкова (2, 6к1, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 21к1, 23, 24, 24к2, 24к3, 24к4, 26к1, 26к2, 26к3, 26к4, 26к5, 26к6, 26к7, 26к8, 27, 28к1, 28к2, 28к3, 28к4, 28к5, 28к6, 28к7, 28к8, 28к9, 32, 36к1, 36к4, 37, 38, 38к1, 39, 40, 41, 43),

Боровая 2-я (2/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8);

Боровой пр-д (6, 8, 9, 10, 12, 14)

Гайдара (50),

Громова (4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9, 10, 11к1, 11к2, 11к3, 12, 14, 16, 18к1, 18к2, 22к1, 22к2, 23, 25, 27, 28к1, 28к2, 30, 32, 34, 36к1, 36к2, 38, 40к1, 40к2, 42, 44, 46, 48к1, 48к2, 48к3, 50к1, 50к2, 50к3, 56, 58),

Евгения Пичугина (21к1, 21к2, 21к3, 46, 48, 50/34, 52, 54, 56),

Рихарда Зорге (3а, 9, 11/14, 13, 15),

Кирова (3а, 5, 5а,7, 7а, 7к1, 7к2, 9, 9а, 11),

Ленина пр-т (2, 3/44, 8, 12, 14, 14к1, 14к2, 14к3, 20, 21, 22/31, 23/1, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42),

Маршала Буденного (4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7, 7, 7, 9, 9а, 11/14, 12, 13, 14, 15/1, 17/2, 19/1),

Маршала Захарова (6, 8, 10, 12, 14, 16/17, ),

Мигаловская наб. (1б, 1к2, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17),

Мигаловский пр-д (4, 6, 8)

Партизанский пер. (16, 22/34, 22/8),

Ремесленный пр-д (3а, 5, 8а, 8б, 10, 10а, 12),

Ржевская (3, 5, 5а, 5к2, 5к3, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9к2, 11, 14)

Чайкиной (25/2б),

Чудова (8, 11, 12, 13, 14, 19, 21),

Бакунина (13, 15),

Баррикадная (4, 6),

Беляковский пер. (37),

Виноградова (2),

Гончаровой (8, 10),

Калинина пр-т (6, 8),

Карла Маркса (5, 7, 9, 11),

Коробкова (13, 14, 17, 17к1, 20)

Красной слободы 1-й пер. (3, 5, 7/1, 7б), 2-й пер. (5), 7-я ул. (27), 8-я ул. (4к1),

Ногина б-р (2, 4, 6к4, 7, 8, 8к1, 9, 10к1, 10к2),

Пролетарская 6-я (16, 17, 18, 19, 20, 26), 7-я (8),

Спартака (4/2, 5, 19, 32, 34, 43, 44, 45, 46),

Тимирязева (3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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