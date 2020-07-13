В Твери должны расчистить от зарослей борщевика еще как минимум пять новых участков

Надо ли напоминать, что невероятно живучий борщевик Сосновского, стал настоящей проблемой для северо-западных и центральных регионов России. Верхневолжье тут не исключение. Ядовитый сорняк разросся и в Твери, причем попадаются его заросли даже в центре города.

Как сообщила администрация Твери, специалисты МБУ «Зеленстрой» ведут с сорняком бескомпромиссную борьбу. Причем в этом году запланировано расчистить от борщевика вдвое больше площадей, чем в прошлом. Это аж 20 гектар, то есть 200 тыс. кв. м.

«КП»-Тверь» попыталась узнать информацию о том, как и где конкретно уже проведена и еще будет вестись в этом году работа по ликвидации борщевика, непосредственно у специалистов «Зеленстроя» Но, как оказалось, в этом муниципальном предприятии работают очень застенчивые и скрытные люди...

Дополнительные сведения по интересующей теме в итоге предоставили в отделе информации и аналитики городской администрации.

Там отметили, что работа по расчистке участков Твери от борщевика ведется с майских праздников.

Делают у нас это так. Сначала в дело пускают трактор, при помощи которого вырывается ненавистный сорняк, а затем уже участок «зачищается», то есть обрабатывается специальными препаратами.

Сначала удивительно живучий сорняк "выкашиывают" при помощи трактора. Фото: администрация Твери

- Точно, что это за препараты мы не скажем, но это испытанные средства по борьбе с борщевиком, которые не опасны для животных и людей, - сообщили в городской администрации. - Причем через два-три месяца после этого участки будут обработаны повторно. Это позволит максимально уничтожить как сами растения, так и их семена. Если так делать минимум три года, то есть реальный шанс избавиться от борщевика. И это будет сделано.

По словам специалиста отдела, в прошлом году ядовитый сорняк выкашивался и с последующей двухкратной обработкой препаратами на следующих участках: на набережной реки Лазури в парке Победы (0,7 га), в деревне Старая Константиновка (2 га), в поселке Сахарово (2,3 га), на участков по улице 2-й Александра Невского (0,8 га), возле домов по улица Цветочной (0,9 га), по улице Маяковского (2,3 га), а также рядом с домом по улице Левитана № 48,46 (1 га). Это всего 10 га. В этом году на всех этих территориях также ведется ликвидация борщевика. Уже повторно расчищено около 4,8 га.

При этом за соседним домом №46 на улице Левитана рядом заросли борщевика остались нетронутыми. По словам местных жителей, трактор «Зеленстроя» для расчистки плантаций сорняка за этим домом приезжал, однако почти сразу сломался.

В городской администрации пообещали, что этот участок будет обязательно расчищен этим летом.

Кроме того, впервые от борщевика были расчищены два участка - 0,15 и 2 га - возле поликлиники и домов №3 и 4 в Литвинках, территория в 1 га возле дома №78 на улице Можайского, ведется работа на берегу Волги у Восточного моста. Там уже расчищен 1 га, осталось обработать эту территорию препаратами.

- До конца июля еще будут расчищать и обрабатывать также участки в Старой Константиновке, еще часть берега у Восточного моста, место на Волоколамвком проспекте при повороте на Ротмистрова, а также у дома №93 и соседних с ним на улице Можайского, - сообщили в отделе информации и аналитики городской администрации.

На вопрос - «не поздно ли приступают к обработке некоторых участков, ведь там борщевик уже разросся и зацвел», был ответ, что нет:

– Работаем по максимуму возможностей. Всё зависит от погодных условий, а цветение ничего не значит – препараты уничтожают и сами растения, и их семена.

При этом в администрации города подчеркнули, что план работ по уничтожению борщевика в городе формируется в том числе по обращениям граждан. Так что если вас сильно беспокоит ядовитый сорняк рядом с вашим домом, звоните или шлите сообщения на электронный адрес в администрацию Твери. На её сайте есть раздел «Контакты».

В этом году вам уже, правда, вряд ли помогут, все распланировано в соответствие с муниципальным заказом, но в следующем - надежда есть.