2020-07-14T02:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 14 июля 2020 года: в сельских фельдшерских пунктах появятся колясочные и паркинги

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 14 июля
Алина ПЕТРОВА
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Качество медпомощи на селе должно улучшиться. Фото: ПТОКачество медпомощи на селе должно улучшиться. Фото: ПТО
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В Тверской области за сутки зафиксирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 14 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4095 человек, инфицированных COVID-19.

693 (+22 за сутки) заражённых изолированы.

3301 (+ 6) пациентов с начала пандемии выздоровели. 101 человек скончались с начала эпидемии, три человека умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

Новые модульные ФАПы в 2020 году появятся в деревнях: Луги Андреапольского муниципального округа, Фралево Бежецкого района, Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, Улин Западнодвинского муниципального округа, Раково Зубцовского района, Красное и д. Устиново Кимрского района, Рачево Краснохолмского района, Гнездово Лихославльского района, Кривцово Нелидовского городского округа, Козлы Оленинского муниципального округа, Топалки Сандовского муниципального округа, с. Кой Сонковского района, Бирючево Спировского района, Орлово Старицкого района и Ново-Троицкое Торопецкого района.

На открытие новых модульных ФАПов в Тверской области из федерального бюджета на 2020 год выделено свыше 76 млн рублей. Согласно плану-графику все работы по монтажу планируется завершить до октября 2020 года.

Как поясняют областном правительстве - пункты будут более комфортные, чем прежние, предполагается сделать отмостку по всему периметру, врезные желоба водостоков, увеличить свесы кровли. Кроме того, будут установлены пандусы, кнопки вызова медперсонала, крытые колясочные, парковки, системы видеонаблюдения и другие решения. Предусмотрены комнаты отдыха персонала, отдельные помещения для хранения лекарств.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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