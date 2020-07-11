75 лет Победы: «Дети войны» Тверской области вспоминают о жизни в послевоенные годы

Год 75-летия Победы - повод для разговора не только о самой войне и о военных потерях. Это и повод для разговора о жизни, пусть сложной, порой невыносимой, но всё-таки жизни, и о выживании… Наверное, именно об этом могут сегодня рассказать и те, кого мы называем «дети войны». Им, помнящим события тех дней, сейчас уже за 80 лет. И им есть что добавить в историю и нашей страны, и нашего региона.

Владимир Федорович Нюхляев - один из них. Он почти что коренной тверичанин. Вместе с семьей приехал сюда вскоре после войны, в 1948 году, а до этого ему пришлось поездить по стране и даже пожить за границей. А потому рассказать он может о многом.

Владимир Федорович Нюхляев вспоминает о своем детстве. Фото: из архива Владимира Нюхляева

ЖИЗНЬ ДО ВОЙНЫ

Родился я в Рязанской области, в Спасском районе. Отец был директором школы, мама - учительницей. После того как отца взяли на финскую войну, директором стала она.

Мама рассказывала, как тогда жили. Смотришь на большак (дорога - Ред.) - едет черная «эмка», и у всех сердце в пятки уходит: кого заберут. А забирали многих - такое было время. Это повлияло на нее, она всего боялась даже уже и после войны.

ЭВАКУАЦИЯ

Отец поучаствовать в финской войне так и не успел: пока он был на курсах политруков, она закончилась. Зато в Отечественную он воевал с первого дня и до последнего, дошел до Берлина.

Я помню эвакуацию. Мы тогда уже жили в Москве, откуда уехали в 1941 году, когда немцы подошли. Мой дядя был там большим начальником по торговле. Нас погрузили на машину и отправили.

Хотя мне и было всего два года, но у меня сохранились яркие воспоминания о том, как мы добирались до Омска. Пришли на

вокзал. Пассажирских поездов почти не было, лишь военные эшелоны. Дождались. При посадке в один из них был ужас, столько было людей, но мать прорвалась в вагон, открыла окно, и нас - троих детей, меня с сестрой и двоюродным братом Валерой - чужие люди подавали туда. И еще запомнилось. На станциях давали кипяток. На одной из них она пошла туда, а поезд тронулся. И маме пришлось бросить всё и бежать. Еле запрыгнула в вагон. А мы уже сидим и плачем, что уедем без нее.

В эвакуации мы остановились в деревне за 300 км от Омска. Подселили нас к одной женщине, у нее еще корова была. В долбленых деревянных корытах она делала кисель из молотого овса. Он был твердый, слоем толщиной 5-6 сантиметров, и его резали ножом. Наешься его вместо хлеба - и так хорошо станет. Сахарного песка тогда еще не было, матери в пайке давали кусковой сахар на детей, и она нам его приносила. Еще варили щи, без мяса, с крапивой или лебедой. Вкус лебеды до сих пор помню. А если бабуля к этим щам давала сметанки, то вообще вкусно было.

Помню еще, как ходили копать картошку, которую не убрали. Она была уже почти гнилая. Из нее делали оладьи-деруны. Картошку даже не чистили, только мыли, добавляли муку, яйцо и потом жарили на топленом масле.

В годы войны. С мамой и сестрой. Фото: из архива Владимира Нюхляева

УКРАИНА И ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В 44 году освободили Украину, и маму с нами тремя отправили в Черновцы. Там мы стали жить неплохо. Нам отдали поместье, из которого убежал румынский помещик, и козу, которая давала молоко. Фруктов полно было: сливы, абрикосы, груши, грецкие орехи. На базаре не продавали ничего на вес, только ведрами. Даже весов не было. Мы приехали летом, занятия в школе еще не начались, поэтому мама устроилась поваром на сборный пункт для раненых. Там она работала с утра до ночи. Приносила нам еду в судках - первое и второе. Ели мы один раз в сутки - на ночь.

День победы мы встретили на Украине. Мы, трое детей, пошли гулять, а народу было много. Все кричали, военные стреляли и пускали ракеты. Я там потерялся. Подошел к стене дома и встал, стал плакать. Мне было 6 лет, и я толком не знал город. Люди

подходят и спрашивают, почему я плачу в такой радостный день. Жалели меня и дарили конфеты. Хорошо, что я никуда не ушел, и мать потом нашла меня.

ВСТРЕЧА С ОТЦОМ И ГЕРМАНИЯ

Когда кончилась война, папу оставили в Берлине, потом отправили в Шверин, а затем в другой город. После войны, в начале 46 года, он приехал за нами. Я его совсем не знал. Смотрю: чужой дядька стоит, а на груди у него три боевых ордена и медали - «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы» и другие. Я потом взял у него пистолет и спрятал. Поднялась такая паника: ведь это же трибунал, а он был замполитом. И мама, и он просили отдать оружие. Отдал, куда деваться…

КАЛИНИН И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

В 1948 году отца направили в Москву, а затем в Калинин. Это время я уже хорошо помню. До 4-го класса учился в школе № 11 возле Белой Троицы, а после пошел в 6-ю, у стадиона «Химик». В те годы разделения на богатых и бедных не было, все дети ходили одинаково. Были некоторые, кто получше одевался, а так все носили одежду в заплатках, и ничего.

Самое главное для нас тогда было поесть. В школу мы иногда ходили голодные. Бывало, пойдешь за хлебом, дадут буханку и довесок. Конечно, довесок никогда не донесешь до дома - съешь.

Что только не ели тогда: и крапиву, и лебеду опять. Лебеда мне нравилась больше, она лучше крапивы. Сварят щи, и сметанки туда. А сметана была такая, какой сейчас нет вообще - ее ножом резали.

Как мы развлекались? Иногда ходили в цирк, в кино, часто гуляли в горсаду. Даже радио было не у всех, а первый телевизор мы купили только в 58 году, поэтому весь свой досуг придумывали сами. Мы играли в разные игры: пятнашки, вышибалу, футбол... Я хоть и был маленький, но стоял на воротах.

А еще мы ходили на Тьмаку. Хлеба посолим и идем туда, где растут огурцы. На Тьмаке, там, где сейчас рынок, были огороды. И вот стащишь где огурцы, где помидоры, где морковку. Они росли открыто, пленок тогда не было. Мы не пиратничали: сорвешь один или два огурчика и идешь на берег. А там мы уже ловили рыбу и купались. На плотине, где Вагжановская фабрика, рыба собиралась на нерест. Я ловил ее и руками, и вилкой. Приносил домой, и мы ее ели. А плавать меня старшие ребята научили быстро. Отвезут на лодке на середину реки и бросят в воду. После этого ничего уже не боялся. И так мы плаваем до синевы, а потом собираемся домой.

А еще мы любили читать. Моим другом был Евгений Карасев (позже известный поэт - Ред.). Он многому меня научил, например играть в шахматы. Я даже завоевал первое место на турнире среди школьников области во Дворце пионеров. Мы с Женей ходили читать книги в читальню, которая была там, где сейчас медуниверситет. Женя познакомился с библиотекарем, и нам давали книги на ночь. Больше всего на меня повлияла книга Дюма «Три мушкетера». По сути она меня и воспитала. Мушкетеры ведь были честные. С тех пор моим принципом по жизни стал такой: если дал слово, то держи его, а не можешь - не давай. Гайдар тоже хороший писатель. Мы вообще читали книги запоем.

А вот чтобы пойти в кино, мы с пацанами сдавали железо. Помню, в каком восторге я был от фильмов «Тарзан» с Джонни Вейсмюллером и «Серенада солнечной долины». Там была совсем другая жизнь.

А еще по Калинину тогда ходили старьевщики, собирали тряпье, мы его сдавали и получали за это конфеты. Мы вообще жили по-другому, не как сейчас. Никому не завидовали, со всеми делились последним, в друзья выбирали тех, с кем, как говорят, можно было в разведку пойти. Чтоб не предал и не подставил.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прими участие в акции «Мое детство - война».

Жителей Тверской области приглашают принять участие в акции «Мое детство - война». Это конкурс видеороликов-воспоминаний детей войны. Участникам конкурса «Мое детство - война» необходимо создать мини-интервью с детьми войны или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма. Специальная номинация - посты в социальных сетях.

Подробная информация о проекте размещена на сайте: https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna. Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Оператором выступила Общероссийская ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи.