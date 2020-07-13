Коронавирус в Твери, последние новости на 13 июля 2020 года: карельского пирога поедим в следующем году

В Тверской области за сутки зафиксирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего на 13 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4064 человек, инфицированных COVID-19.

671 (- 5 за сутки) заражённых изолированы.

3295 (+ 64) пациентов с начала пандемии выздоровели. 98 человек скончались с начала эпидемии, один больной умер за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Вслед за «Нашествием» из-за коронавируса отменён не менее знаковый фестиваль карельского пирога "Калитка".

Фестиваль вот уже несколько лет был главным событием года для тверских карел.

Их здесь много проживает еще с 17 века, когда в результате очередной войны со шведами Приладожье и Карельский перешеек перешли к нашим соседям. Но вот, живущие там карелы исповедовали православие, что не очень сочеталось с лютеранством. Тогда очень многие семьи решили, что им лучше оказаться под защитой русского царя. Вот так и получилось, что под Тверью появилась своя небольшая Карелия. Помимо многочисленных культурных ценностей, карелы обогатили эти места и своими кулинарными традициями. Так фестиваль «Калитка» назван в честь старинного пирога с одноименным названием.

Отмена фестиваля связана с запретом на проведение массовых мероприятий в регионе, с 17 марта в Верхневолжье введён режим повышенной готовности. Чтобы не допустить распространения инфекции, администрация Лихославльского района приняла решение об отмене фестиваля в селе Толмачи в 2020 году.

Организаторы надеются, что проведут фестиваль с прежним размахом с следующем году.