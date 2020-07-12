Днищем задевал деревья: в Тверской области легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку

Самолёт сел в высокую траву. Фото: предоставлено очевидцами.

Днем 12 июля в Калязинском районе Тверской области близ деревни Васелево легкомоторный частный самолёт Zlin-43 совершил жесткую посадку.

Винтокрылая машина спланировала в высокую траву болота, счастливо миновав редко растущие деревья.

- В 12.44 на пульт дежурного МЧС России по Тверской области от диспетчера ЦОВ-112 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе населенного пункта Василево Калязинского района. Самолёт вылетел из подмосковного Можайска, вылет не был санкционирован, заявка на него не была оформлена. На место убыли экстренные службы. Вертолет МЧС России приведен в готовность, - сообщил «КП»-Тверь» в МЧС по Тверской области.

В самолете находилось три человека: пилот и женщина с ребёнком 10 лет.

- Самолёт днищем задел деревья, взлетел невысоко, делятся в соцсетях деталями происшествия очевидцы. Пассажиры самолета, можно сказать, отделались легким испугом - царапины и незначительные травмы. Предположительно у пилота перелом руки, у женщины - сотрясение мозга, у ребёнка ушиб руки и царапины.

Подробности происшествия уточняются. По предварительной информации причиной жесткой посадки стала техническая неисправность самолета.

Сейчас на месте посадки работают спецслужбы. Фото: предоставлено очевидцами.

Справка «КП»

Zlin Z-43 — лёгкий поршневой самолёт производства чехословацкой компании Moravan Otrokovice.

Впервые в воздух Zlin Z 43 поднялся в 1968 году.

В кабине воздушного судна Zlin Z 43 может разместиться до четырёх человек, включая помимо пилота, также и трёх пассажиров.

Помимо частной сферы эксплуатации самолёты этой серии применяются и в коммерческом секторе гражданской сферы авиации для выполнения авиарейсов на маршрутах небольшой протяжённости.