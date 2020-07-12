Коронавирус в Твери, последние новости на 12 июля 2020 года: тем, кто не смог уехать в Крым и на Селигер, помогут в Горсаду

В Тверской области за сутки зафиксировано 32 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 12 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4033 человек, инфицированных COVID-19.

676 (- 68 за сутки) заражённых изолированы.

3295 (+ 64) пациентов с начала пандемии выздоровели. 97 человек скончались с начала эпидемии, трое больных умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Масок в Твери уже почти никто не носит. Работают рестораны, кафе, торговые центры. За рубежом в этом сезоне не отдохнуть, поэтому те, кто на может себе позволить Крым, активно бронируют отдых на Селигере и в Конаково. Мест в гостиницах не сыскать.

Тем, же, кто остается в Твери готов помочь туристско-информационный центр. Павильон центра установлен в Городском саду. Как поясняют в горадминистрации, здесь можно будет получить всю информацию об экскурсиях, туристических маршрутах, достопримечательностях города, местах отдыха и развлечений и многом другом. Здесь же туристы смогут заказать как групповые, так и индивидуальные обзорные и тематические экскурсии, приобрести памятные сувениры и книги.

Однако, стоит помнить, что в Тверской области продолжает действовать, введённый ещё в марте, режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.