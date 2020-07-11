Коронавирус в Твери, последние новости на 11 июля 2020 года: День города пройдёт онлайн из-за COVID-19

В Тверской области за сутки зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 11 июля с начала пандемии в регионе выявлено 4001 человек, инфицированных COVID-19.

676 (- 68 за сутки) заражённых изолированы.

3231 (+ 95 ) пациентов с начала пандемии выздоровели. 94 человека скончались с начала эпидемии, трое больных умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

В этом году День города Тверь будет праздновать 19 июля. Основные мероприятия из-за пандемии коронавируса пройдут в онлайн-режиме. Узнать подробности можно на специальном портале dengoroda2020.tver.cool

По указанной ссылке размещены программа концертов, мастер-классов и других онлайн-трансляций 19 июля.

Однако, уже сейчас можно принять участие в конкурсах. Например, записать видеопоздравление городу, прислать фотографию своего блюда в рамках акции "Грильфест 2020", попробовать свои силы в исполнении народного танца на конкурсе "Танцуем родное" или проявить себя в качестве артиста на конкурсе "Тверь открывает таланты".

Материалы о предстоящем празднике можно найти в соцсетях под хештегом #тверьдавайпраздновать.