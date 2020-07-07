Будет что рассказать детям: Как проходит самый необычный ЕГЭ в истории Твери

- Всё самое страшное уже случилось! - смеясь, отвечают на вопрос о предэкзаменационном мандраже выпускницы тверской школы № 19.

Девчонки вместе с другими одноклассниками буквально через 15 минут должны войти в двери школы № 1, чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку. Но волнения как будто совсем нет: ногти никто не грызёт, лицом не бледнеет и правила не зубрит.

Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. В этом году и выпускники, и их родители успели понервничать по поводу дистанционного обучения и к старту ЕГЭ волноваться вроде как надоело. Тем более что начало экзаменационной кампании откладывалось несколько раз, а значит, было время заполнить пробелы в знаниях.

- А я вот переживаю очень, вдруг кто-то что-то недоучил, недочитал… Но сдать должны! - поделилась эмоциями классный руководитель Елена Филенкова. - Такой необычный выпуск, конечно, у нас впервые. Экзамен в масках! У этих ребят будет что детям рассказать!

Классный руководитель Елена Филенкова надеется, что её девчонки и мальчишки сдадут всё хорошо.Фото: Виктория ТУШКОВА

Маски вместе с перчатками ребятам в обязательном порядке выдают на входе в школу. Там же измеряют температуру и каждому обрабатывают руки дезинфектором. Но сидеть весь экзамен в маске не заставляют.

- Экзамен по русскому языку длится три часа. В маске сидеть столько времени тяжело, поэтому на экзамене её можно снять, - рассказала «КП»-Тверь» заместитель министра образования Тверской области Наталья Скворцова. - Это безопасно: у нас строго соблюдены требования по поводу социальной дистанции, воздух в каждом классе в непрерывном режиме дезинфицируется при помощи рециркулятора. Перед каждым экзаменом классы обрабатываются дезсредствами, все туалетные комнаты обеспечены мылом, бумажными полотенцами и санитайзерами. А вот все остальные - организаторы, общественные наблюдатели, сопровождающие, учителя - заходят в школу только в маске и перчатках.

В классах ребят рассаживают в шахматном порядке, подальше друг от друга. В каждом кабинете семь-восемь человек - вдвое меньше, чем обычно бывает на ЕГЭ. Оттого и сам экзамен по русскому языку в этом году сдают целых два дня: около трёх тысяч выпускников в Тверской области написали его 6 июля, и две с лишним тысячи - 7-го числа.

Ребят рассаживают в шахматном порядке.Фото: Виктория ТУШКОВА

Маршрутизировать потоки выпускников начинают уже на улице перед школой. Территория размечена: на асфальте нарисованы кружочки. На них, соблюдая нужную дистанцию, стоят ребята, готовящиеся войти в здание.

Запускают по одному. Выпускники традиционно проходят рамку металлоискателя и направляются по своим кабинетам. Там всё проходит по старому знакомому сценарию: детям ещё раз объясняют правила экзамена, в 10:00 звенит звонок, и педагоги получают доступ к скачиванию экзаменационных материалов, над которыми выпускники будут корпеть ближайшие часы.

Рамкой металлоискателя давно никого не удивишь.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Этот выпуск, конечно, особенный для всей нашей системы образования. Мы необычно завершили учебный год, откладывали сроки сдачи ЕГЭ. Но сейчас, когда прошли уже три экзамена по выбору и по русскому языку, можно сказать, что стрессовым этот ЕГЭ для ребят не стал, - убеждена Наталья Скворцова. - Мы постоянно за ними наблюдаем, оцениваем психологическое состояние. Могу сказать, что дети спокойны, уверены в себе, выходят с экзамена в хорошем настроении. ЕГЭ проходит без сбоев и жалоб, в штатном режиме, чему мы очень рады.

Тому, как справилась тверская система образования с внезапным переходом на дистанционный формат, в региональном Минобразования дают положительную оценку.

Замминистра образования Тверской области Наталья Скворцова.Фото: Виктория ТУШКОВА

- И мы, и учителя приложили все усилия, чтобы выпускники были подготовлены, - говорит замминистра. - Работали различные образовательные электронные платформы, учителя трудились буквально круглосуточно. Они консультировали ребят, в том числе индивидуально, и по телефону, и по скайпу. Хочу отметить, что за месяц вынужденного ожидания экзамена ребята не растеряли знания, а напротив, что-то подучили, в чём-то успели лучше разобраться. В июне мы тоже работали с выпускниками, вели для них консультации по единому госэкзамену. Поэтому волнения сегодня у детей практически нет. Надеемся, что результаты ЕГЭ будут даже лучше, чем год назад!

Важно!

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2020 в Тверской области работает региональная горячая линия +7 (4822) 32-06-19 и горячая линия Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого госэкзамена, а также телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

Кстати

В Тверской области в 2020 году подготовлено 60 пунктов проведения ЕГЭ, из них три - на дому. Подготовлена 521 аудитория, включая штабные.

Количество участников ЕГЭ - 5907 человек, из них 66 - выпускники с ограниченными возможностями здоровья.

На пунктах проведения экзаменов работают 2395 человек.

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в этом году традиционный. Самый массовый экзамен - русский язык, его сдают 5492 человека. Далее по убыванию: математика (профильный уровень) - 3564 человека, обществознание - 2630 человек, физика -1485 человек, биология - 1196 человек.

В пунктах проведения экзаменов организована трансляция проведения ЕГЭ в режиме реального времени, за которой следят 118 аккредитованных удалённых наблюдателей.

Для соблюдения санитарных правил во время ЕГЭ закуплено 13 734 пары перчаток, 53 000 одноразовых масок, 536 аппаратов обеззараживания воздуха в аудиториях.