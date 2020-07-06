Доход 148 тысяч жителей Тверской области ниже прожиточного минимума

Среди 85 регионов России Тверская область находится на 44-м месте по величине доходов населения.

Таковы выводы аналитиков «РИА Рейтинг», которые проранжировали субъекты РФ по покупательной способности медианных доходов, а также подсчитали, сколько в каждом регионе бедных и нищих людей.

Покупательная способность доходов

Специалисты вычислили соотношение медианных доходов населения со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг.

Медианный доход - это статистический показатель, среднему доходу он не равен. Это уровень, доход выше и ниже которого получает одинаковое количество людей. То есть такая условная черта, делящая население всего на две группы по уровню дохода.

Фиксированный набор товаров и услуг - те товары и услуги, которые по минимуму необходимы человеку каждый месяц. Для каждого региона его стоимость, конечно, разная - в зависимости от уровня цен.

Согласно исследованию, на медианный доход житель Тверской области может купить 1,5 фиксированных набора товаров и услуг. Это соотношение и поместило наш регион на 44-ю строчку списка.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами стали Ненецкий (3,11 набора) и Ямало-Ненецкий (2,92 набора) автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва (2,4 набора). На последних позициях находятся Калмыкия (1,02 набора), Горный Алтай (1,01 набора) и Тыва (0,97 набора). Среднероссийский показатель - 1,65.

Бедные и нищие

Куда более понятны и интересны другие подсчёты исследования: сколько в каждом регионе страны бедных и нищих.

За чертой бедности в 2019 году в Тверской области находились 11,7% населения. Это значит, что доход примерно 148 тысяч человек был ниже прожиточного минимума. На конец года он составлял 10 339 рублей на душу населения (сейчас - 10 671 рубль на душу населения).

За чертой крайней бедности, то есть в нищете, жили около 14 тысяч человек (1,1% населения). Это значит, что их доход был ниже половины прожиточного минимума.

Для сравнения: в Москве бедных в 2019 году было 6,6%, а нищих - 0,8%.

Комментарий специалиста

Давид Мамагулашвили, директор института экономики и управления Тверского государственного университета, кандидат экономических наук:

- Достаточно большое количество населения у нас серьёзно нуждается, 11% - это немало. Это люди, которым едва хватает на продукты питания, то есть лишь на удовлетворение физиологических потребностей. И то по минимальному набору витаминов и микроэлементов. У этих людей нет возможности развиваться, получать образование, ходить в театры, путешествовать. Но мне почему-то кажется, что у нас их ещё больше, чем в данной статистике.

Государство рано или поздно должно обратить на это внимание. Тем более в эту статистику входят далеко не только маргинальные люди с девиантным поведением. Даже в вузах есть ставки немногим выше 10 тысяч рублей, на которых работают интеллигентные талантливые люди.

А как у соседей?

По количеству людей, живущих за чертой бедности, Тверскую область опережают Смоленский, Псковский, Новгородский и Вологодский регионы. В Ярославской области и Подмосковье процент людей, живущих за чертой бедности, ниже:

Смоленская область – 16,3% бедных, 2,4% нищих;

Псковская область – 16,2% бедных, 1,9% нищих;

Новгородская область – 13,9% бедных, 1,4% нищих;

Вологодская область – 13,1% бедных, 1,4% нищих;

Тверская область – 11,7% бедных, 1,1% нищих;

Ярославская область – 10,3% бедных, 1% нищих;

Московская область – 7,3% бедных, 0,8% нищих.