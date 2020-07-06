Подарок в год 75-летия Победы: Квартиры для женщин-ветеранов

Есть такое выражение: награда нашла своего героя. И это здорово, когда награда не одна. Когда она заключается не только в словах о почёте и уважении, но и во вполне ощутимой щедрой помощи.

Совсем недавно, в марте 2020 года, холдинг «Эко-Тепло» при поддержке «Комсомольской правды»-Тверь» запустил благотворительную акцию «Квартира в подарок ветерану».

И вот сейчас с радостью и гордостью мы можем сказать: всё получилось! В итоге сложного поиска и отбора претендентов, действительно нуждающихся в новом жилье, квартиры в подарок получили пятнадцать женщин-ветеранов Великой Отечественной.

26 июня в торжественной обстановке этим героическим женщинам были вручены ключи и документы на их новые просторные жилища.

Инициатором и главным реализатором уникальной благотворительной акции стал почётный и заслуженный строитель Российской Федерации, глава холдинга «Эко-Тепло» Юрий Шеляпин.

Изначально сертификаты на новые квартиры Юрий Шеляпин планировал вручить в День Победы. Однако эпидемическая ситуация внесла свои изменения. Поэтому первая встреча и первые поздравления прошли в режиме онлайн. Но в конце июня герои этого мероприятия всё-таки смогли собраться вместе в роскошном посёлке Ольгино, который также построил Юрий Шеляпин. Ведь такое большое дело не отметить просто нельзя.

Женское лицо войны

- Я вспоминаю своё детство, пришедшееся на военные годы. Лицо матери, всегда суровое - тогда женщинам было не до улыбок. Помню, как женщины кантовали противотанковые ежи, таскали по Москве аэростаты, управлялись с зенитным оружием и тяжёлыми снарядами, - рассказывает Юрий Шеляпин. - Женщинам во все времена приходится тяжелее, чем мужчинам, что уж говорить о войне. В годовщину 75-летия Великой Победы я решил сделать подарок именно женщинам-ветеранам, которые отдали во имя Победы ничуть не меньше, чем мужчины.

Счастливыми обладательницами новых светлых квартир стали пятнадцать замечательных женщин: Любовь Алексеевна Новокрещённых, Александра Константиновна Кулагина, Анна Сергеевна Путивцева, Анна Павловна Кошкина, Нина Ивановна Старова, Александра Ивановна Петрищева, Наталья Фроловна Трофимова, Дарья Григорьевна Семёнова, Валентина Александровна Дианова, Татьяна Айзиковна Кокарева, Мария Павловна Фомина, Раиса Николаевна Рубцова, Галина Михайловна Макеева, Александра Павловна Булатова и Зоя Ивановна Бессонова.

Одиннадцать из этих женщин - жительницы Тверской земли, четыре - из Москвы.

Каждая из героических женщин услышала в свой адрес слова благодарности, получила цветы и главный подарок - сертификат на квартируФото: Виктория ТУШКОВА

Праздник в честь героических женщин

В Конаково на праздник, посвящённый вручению ключей и сертификатов от новеньких квартир, ветераны приехали с родными и близкими. Поздравить их и поблагодарить за героизм и самоотверженность собрались именитые гости.

Приехали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев, гости от Федерального Собрания РФ, местные чиновники и духовенство.

- Подвиг ветеранов трудно измерить. Он не имеет цены. Невозможно представить, сколько выпало на их долю страданий и утрат, которые ничем не восполнить, - сказала Татьяна Москалькова.

Омбудсмен поблагодарила Юрия Шеляпина за то, что он сделал для женщин героического поколения, и добавила, что была рада стать участником этого события.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова поблагодарила Юрия Шеляпина за то, что он сделал для ветеранов.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ведущей праздника была настоящая звезда и друг семьи Юрия Шеляпина Илона Броневицкая, которая не только руководила ходом мероприятия, но и спела трогательную песню о женщине на войне.

Быть на празднике в свою честь смогли не все женщины - всё-таки возраст у них уже очень солидный. За отсутствовавших тёплые слова и подарки получали родственники. Ну а каждую из приехавших на торжество героинь поздравил лично Юрий Ефимович Шеляпин, а цветы ветеранам дарила внучка Машенька - продолжатель добрых дел дедушки. Ветеранов благодарили, целовали и, конечно, вручали сертификаты.

Жильё для ветеранов

Квартиры, которые получили в подарок женщины-ветераны, располагаются в современном жилом комплексе «Дом на Учебной». Это центр города Конаково, тихий спальный район. Вокруг - благоустроенная территория, парковка для автотранспорта, развитая инфраструктура, городская больница, аптеки, железнодорожный и автовокзал. Понятно было изначально: ветеранам нужно жильё особенное, безупречного комфорта.

- Ответ на вопрос, в чем заключается комфорт для пожилого человека, как продлить его здоровье и поддержать жизнелюбие, не так уж и сложен, - говорит Юрий Шеляпин. - Это обычные человеческие желания: покой, живое общение, своевременная и профессиональная медицинская помощь рядом. Пожилой человек должен быть уверен, что его не бросят одного. А женщина тем более.

Квартиры по нынешним меркам прекрасные. Выполненный в классическом стиле, современный многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию в декабре 2015 года. В доме 14 этажей, три секции, пандусы и по два лифта в каждом подъезде.

Все квартиры здесь большие, улучшенной планировки. Однокомнатные по 48-59 кв. м, а двушки - 80-91 кв. м. Именно эти квартиры и решено было дарить ветеранам, людям, для которых так необходимы комфорт и уют.

Каждая из героических женщин услышала в свой адрес слова благодарности, получила цветы и главный подарок - сертификат на квартируФото: Виктория ТУШКОВА

Настоящие истории

Одна из героинь, получивших заслуженный подарок, - Александра Павловна Булатова. Александра Павловна родилась в Тверской области, свой боевой путь начала в Вышнем Волочке, а закончила встречей Победы в Румынии. В военкомат для отправки на фронт юная Саша прибыла на второй день после своего 18-летия, в 43 году. Сегодня, несмотря на возраст, Александра Павловна без дела не сидит. Активно принимает участие в работе Совета ветеранов.

Как и большинство других женщин, получивших квартиры в подарок, совершенно бесплатно, Александра Павловна сначала не поверила, что такое возможно. А потом, конечно, обрадовалась.

- Александре Павловне подарили квартиру № 46 на 12-м этаже. Квартира 88 квадратных метров, очень нам понравилась! - поделились эмоциями родственники ветерана. - Светлая, удобная. Жить там наша бабушка будет в комфорте.

Ещё одна из женщин-ветеранов - 95-летняя Дарья Григорьевна Семёнова - не смогла сдержать эмоции и сама вышла к микрофону. Произнесла слова благодарности в адрес Юрия Шеляпина и поделилась фронтовыми воспоминаниями.

А вспомнить Дарье Григорьевне есть что. С 1942 года работала она в эвакуационном госпитале. Немногим позже попала на фронт. Боевое крещение Даши произошло в ожесточённых боях под Курском. Побывала девушка много где: в Польше, Белоруссии. Но самым ярким своим впечатлением считает присутствие при заключении акта о капитуляции, куда её 7 мая 1945 года пригласили вместе с другими девушками-медиками.

После войны Дарья осталась в медицине. С 1954 года, когда на базе Ленинградского стоматологического института был основан Калининский государственный медицинский институт, пошла работать на кафедру хирургической стоматологии старшим лаборантом. Здесь и проработала до 1989 года старшей медсестрой.

Сейчас Дарья Григорьевна готовится к переезду из маленького домика за Тверцой в новую просторную квартиру в Конаково.

Цветы ветеранам дарила внучка Юрия Шеляпина Машенька - продолжатель добрых дел дедушки.Фото: Виктория ТУШКОВА

Подводя итоги благотворительной акции, Юрий Шеляпин подчеркивает, что такие проекты необходимы. А на вопрос, почему он помогает, отвечает просто:

- Квартира в этом доме - не просто новое и обустроенное жилище, это возможность продлить жизнь, ведь долголетие напрямую зависит от качества жизни. И я не могу не помогать в этом. Можете назвать это просто потребностью моей души. Ведь когда кто-то рад, я счастлив!

ВАЖНО

Юрий Ефимович Шеляпин - президент московского строительного холдинга «Эко-Тепло». Более 55 лет своей жизни посвятил застройке Москвы. Сейчас Юрий Ефимович - крупный инвестор строительства уникальных зданий не только в Москве, но и за пределами столицы. Сегодня он занимается комплексным развитием элитного поселка Ольгино в Конаковском районе Тверской области.