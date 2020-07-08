2020-07-08T01:03:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 8 июля 2020 года: плановая медпомощь возобновляется в больницах Твери

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 8 июля
Алина ПЕТРОВА
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В седьмой горбольнице Твери возобновлены плановые операции. Фото: кадр с видео ютуб канала «Медицинские Новости. Тверь»В седьмой горбольнице Твери возобновлены плановые операции. Фото: кадр с видео ютуб канала «Медицинские Новости. Тверь»
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В Тверской области за сутки зафиксировано 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 8 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3909 человека, инфицированных COVID-19.

857 (- 79 за сутки) заражённых изолированы.

2966 (+112 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели. 86 человек скончались с начала эпидемии, причем трое больных умерли за минувшие сутки.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

В городской клинической больнице № 7 возобновлены плановые операции.

- В связи с неблагоприятной сложившейся эпидемиологической ситуацией, в связи с COVID-19, осложнилось оказание медицинской помощи, как в экстренном, так и в плановом порядке, пациентам. В конце марта проведение плановых операций было прекращено полностью и отделение оказывало только неотложную помощь, - пояснил заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «ГКБ №7» Юрий Чарыев.

В ролике, опубликованном на ютуб-канале «Медицинские Новости. Тверь», медик рассказывает, что работать в прошедшие три месяца было сложно - оперировали экстренных больных с подозрением на коронавирус и с подтверждённым ковидом, причём, многие другие отделения были перепрофилированы в инфекционные госпитали, таким образом нагрузка на больницу № 7 возросла в два-три раза.

- В настоящий момент все приходит на круги своя. Плановые операции уже начались, - рассказал Чарыев, отметив, что Больница постепенно выходит на уровень хирургической помощи, который оказывался в начале года.

Отметим, что до сих пор в регионе сохраняются ограничения на работу частных медцентров, при этом некоторые из частников услуги все же оказывают, но лишь экстренные.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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