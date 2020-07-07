Депутаты Твери выделили деньги на детсад и коммуналку и разрешили установить памятник художнику

Депутатам установили новую систему для голосования - старая дала сбой и сломалась много месяцев назад. Поэтому в последнее время в Думе голосовали красиво, по-старинке, поднимая вверх красные депутатские карточки. Иногда выходило не очень: кто выше поднимет, кто ниже, на подсчет влияло - низко поднятую карточку можно и не заметить.

Теперь все по-другому - автоматически плюс видеотрансляции с крупными планами народных избранников. Посмотреть ее в режиме онлайн может каждый желающий, в том числе и журналисты: прессе было рекомендовано, как и прежде, работать на удаленке - заразу коронавирусную еще не совсем победили. По официальным данным на 7 июля, в регионе выявили еще 36 заболевших за сутки.

Единственным вопросом повестки дня значился пересмотр текущего бюджета. Народным избранникам докладывала начальник городского департамента финансов Ольга Слобода.

Она сообщила, что предлагается внести ряд изменений в муниципальные программы. Так, в сфере образования экономия по итогам проведения конкурсных процедур и свободные остатки бюджетных ассигнований в общей сумме 5,6 млнрублей будут направлены на проведение капремонта кровли детского сада № 163 в Московском районе.

По муниципальной программе развития культуры выделяются дополнительные средства на ремонт кровли и устройство вентиляции досугового центра «Истоки».

В рамках программы по коммунальному хозяйству дополнительно направляется 5,9 млн рублей на актуализацию схемы коммунального водоснабжения и водоотведения, 3,5 млн рублей - на актуализацию схемы теплоснабжения. На 3,6 млн рублей будут увеличены расходы на капитальный ремонт тепловых сетей, в список попало 85 участков общей протяженностью 6,4 км. Появляется новый объект в адресной инвестиционной программе. Это строительство газовой котельной на улице Левитана для теплоснабжения школы и детского сада, строящихся в микрорайоне «Южный».

В текущем году запланированы проектные работы на условиях софинансирования с регионом. Городская доля составит 20% - чуть более 1 млн рублей. 2,4 млн рублей предлагается направить в качестве субсидии муниципальному предприятию «Дирекция парков», которое вело ограниченную деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Деньги распределены на дела нужные, так что у народных избранников это негатива не вызвало - одобрили.

Вторым вопросом повестки, внесенным «с голоса», стало утверждение места установки памятника тверскому художнику Ефрему Зверькову. Памятник приурочен к 100-летию со дня рождения пейзажиста. Это будет бронзовая фигура в рост на гранитном постаменте, предполагается установить в сквере на Студенческом переулке, между двумя корпусами университета.

Представляя проект, главный архитектор Твери Алексей Жоголев заметил: возможно, рядом с памятником вскоре будет расширена зона для отдыха горожан. Установку и уход за памятником берет на себя вдова художника, так что денежных вливаний муниципалитета это не потребует. Депутаты памятник одобрили.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания, а касались они важности принятых в бюджет изменений, глава Тверской городской Думы Евгений Пичуев подчеркнул:

- И ремонт кровли детсада, и коммунальные расходы, да и другие пункты, на которые были перераспределены ассигнования, - вещи, важные для города. Реализовать их нужно до конца года. В случае с коммуналкой - до старта отопительного периода. Городская Дума держит ситуацию на контроле.