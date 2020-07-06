Коронавирус в Твери, последние новости на 6 июля 2020 года: Рост числа заболевших в ряде муниципалитетов и открытие сезона черники
В Тверской области за сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего на 6 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3835 человека, инфицированных COVID-19.
913 (цифра за сутки сохранилась) заражённых изолированы.
2842 (+37 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели. 80 человек скончались с начала эпидемии, причем трое больных умерли за минувшие сутки.
За весь период в регионе проведено 120091 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 682
Что касается числа заболевших в регионе, то сразу 9 новых больных зарегистрировано в Твери, 8 - в Калининском районе, 6 - в Конаковском, 5 - в Ржеве, 3 - в Максатихинском районе.
В 9 муниципальных образованиях Верхневолжья (в Торжке, Андреапольском и Лесном муниципальных округах, а также в Лихославльском, Старицком, Селижаровском, Ржевском, Торжокском и Кесовогорском районах) выявлено по 1 новому пациенту.
А между тем начался сезон отпусков. И так как границы пока закрыты, жители региона уезжают на дачи или идут отдыхать в лес.
Так, в эти выходные в Тверской области открыли сезон черники.
Однако необходимо помнить, что до 1 августа продлен противопожарный режим. Это означает, что посещать леса, собирать ягоды и грибы можно. А вот разводить там костры, сжигать сухую траву и прочее - нет.
Карта заболевших за 5 июля. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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