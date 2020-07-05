Коронавирус в Твери, последние новости на 5 июля 2020 года: дезинфекция школ перед ЕГЭ

В Тверской области за сутки зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусом.

Всего на 5 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3795 человека, инфицированных COVID-19.

913 (- 55 за сутки) заражённых изолированы.

2805 (+94 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели. 77 человека скончались с начала эпидемии, трое больных умерли за минувшие сутки.

А между тем в школах стартует очный этап ЕГЭ.

Личный состав Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона принимает участие в дезинфекции общественных мест, общественного транспорта и социально значимых объектов.

4 июля перед началом ЕГЭ была оказана помощь по санитарной обработке школ муниципалитетов с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудниками МЧС используются специальная экипировка и средства индивидуальной защиты. Они применяют действенные дезинфицирующие средства, но которые не представляют угрозы для людей, животных и окружающей среды.

- Обрабатываются дверные ручки, входные группы, выключатели, лестничные перила, подоконники. Особое внимание уделяется контактным поверхностям - столам, стульям.