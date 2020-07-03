2020-07-03T14:43:00+03:00
Экономика

Тверьстат: почти 77 тысяч человек в регионе имеют доход выше 60 тысяч рублей в месяц

Ведомство опубликовало статистику уровня жизни населения
Виктория ТУШКОВА
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Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тверской области в апреле 2020 года составила 34 643 рубля.Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тверской области в апреле 2020 года составила 34 643 рубля.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Сколько в среднем зарабатывают жители Тверской области? Какая пенсия у тверских пенсионеров? Какую часть своей зарплаты тверичане тратят на еду?

Всё это известно Тверьстату, а теперь и нам с вами: главное региональное статистическое ведомство обнародовало краткосрочные социально-экономические показатели Тверской области за апрель 2020 года. Проанализировав документ, «КП»-Тверь» публикует самое интересное.

Зарплаты и пенсии

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тверской области в апреле 2020 года составила 34 643 рубля. Это три прожиточных минимума взрослого человека (прожиточный минимум для трудоспособного взрослого в Тверской области - 11 524 рубля). Не будем забывать, что речь идёт о начисленной зарплате до вычета из неё налогов.

Средний размер пенсии в Тверской области в апреле 2020 года составил 14 574 рубля. Это на 64,8% больше прожиточного минимума пенсионера (8844 рубля).

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Денежные доходы населения

В отчёте Тверьстата нет информации о среднем денежном доходе на душу населения за апрель, но есть информация за первый квартал года. В первом квартале месячный денежный доход на душу населения в Тверской области составлял 25 947 тысяч рублей.

На покупку товаров и услуг в первом квартале 2020 года среднестатистический житель региона тратил 85,2% своего дохода.

На оплату обязательных платежей и взносов, а также прочие расходы (покупка лотерейных билетов, оплата денежных переводов и тому подобное) - ещё 13% дохода.

Путём нехитрой арифметики можно прийти к выводу, что свободными от данных трат у среднестатистического жителя Тверской области оставались около 1,8% дохода.

Кстати, если разделить всё наше население на группы по величине дохода, самой большой группой будут люди с доходом от 27 до 45 тысяч рублей. Таковых в Тверской области чуть больше четверти, а конкретно - 320,5 тысячи человек. Самые малочисленные группы - с доходом свыше 60 тысяч рублей (76,8 тысячи человек) и ниже 7 тысяч рублей (39,3 тысячи человек).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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