2020-07-02T12:32:52+03:00
Общество

АтомЭнергоСбыт отметит самых активных участников «Инженерных каникул» тверского Кванториума

В Твери в технопарке «Кванториум» с начала лета до 7 августа проходят онлайн-уроки по программе «Инженерные каникулы» для детей от 7 до 17 лет
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Инженерные каникулыИнженерные каникулы
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Каникулы помогают юным тверитянам развиваться и готовиться к выбору будущей профессии.

Виртуальный тур по проекту АтомЭнергоСбыта «Умный дом» с подробным его изучением вошёл в программу инженерных каникул детского тверского технопарка «Кванториум».Участники летних сментверского IT-квантума смогут увидеть, как уже сегодня реализуются принципы умных устройств в родном городе.

"Инженерные каникулы" – это уникальный двухнедельный интенсив, который совмещает в себе все, что необходимо сегодня активному, увлеченному и целеустремленному человеку. Это виртуальные экскурсии, онлайн-обзоры, соревнования, конкурсы, интеллектуальные разминки.

«АтомЭнергоСбыт»отметит самых активных участников «Инженерных каникул» и вручит ребятам памятные сувениры с логотипом компании. Ранее, в мае этого года, воспитанники технопарка принимали участие в конкурсе рисунков к 75-летию атомной отрасли. А в октябре на базе технопарка пройдет фестиваль «Наука+», также к юбилею атомной отрасли, к которому Гарантирующий поставщик электроэнергии готовит много сюрпризов для гостей и школьников.

Под руководством компетентных наставников технопарка кванторианцыпознакомятся с современными трендами и проблемами развития научно-инженерных областей.

Будем надеяться, что ежегодное сотрудничество АтомЭнергоСбыта и Кванториума станет доброй традицией, а список активностей будет только пополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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