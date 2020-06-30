2020-06-30T17:00:41+03:00
Общество

На тверском кладбище в Дмитрово-Черкассах благоустроят VIP-места

Часть общего погоста на Заволжском кладбище также приведут в порядок
Виктория ТУШКОВА
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Заволжское кладбище - единственное из четырёх погостов в Дмитрово-Черкассах, открытое для новых захоронений.Заволжское кладбище - единственное из четырёх погостов в Дмитрово-Черкассах, открытое для новых захоронений.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Твери планируется благоустройство Заволжского кладбища. По информации сайта госзакупок, торги по определению подрядчика, который выполнит работы, уже состоялись.

Кладбище располагается в Заволжском сельском поселении (деревня Дмитрово-Черкассы) и является одним из четырёх погостов кладбищенского комплекса, именуемого в народе «Черкассами».

На настоящий момент Заволжское кладбище - единственное из этих четырёх некрополей, которое открыто не только для подзахоронения в имеющиеся могилы, но и для новых захоронений.

Благоустройством кладбища займётся строительная компания «Евроспецстрой». Компания зарегистрирована в Твери, занимается разработкой строительных проектов, строительством дорог, мостов, тоннелей и широким перечнем других строительно-монтажных работ.

Цена контракта составляет 9 210 384 рубля. На эти деньги, согласно конкурсной документации, планируется привести в порядок общую часть кладбища, обозначенную как шестой этап благоустройства, а также замостить плиткой VIP-места для почётных захоронений на участке № 42.

На благоустраиваемой территории шестой очереди обустроят пешеходную дорожку площадью 658 квадратных метров и уложат покрытие на 3792 квадратных метрах. Также в контракте заложена вертикальная планировка (искусственное изменение рельефа - срезка или подсыпка грунта и так далее) на площади 34 165 квадратов.

Место почётных захоронений на Заволжском кладбище, как и принято, располагается у центральной аллеи некрополя. Согласно федеральному законодательству о погребении и похоронном деле, такие места предоставляются людям, отличившимся при жизни своими заслугами перед государством или отдельным регионом.

Чтобы похоронить человека именно в таком месте, обычно необходимо ходатайство заинтересованных людей или организаций. Такие VIP-места выделяются на безвозмездной основе.

На участке для почётных захоронений Заволжского кладбища уложат серую квадратную тротуарную плитку. Согласно схеме благоустройства, на этом участке - тридцать мест под захоронения. Все они будут окружены плиточным покрытием и ограничены бортовым камнем.

Полностью завершить благоустройство подрядчик должен не позже 31 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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