Женщины Тверской области за жизнь готовы родить 1,4 ребёнка

В 2019 году суммарный коэффициент рождаемости для женщин репродуктивного (детородного) возраста в Тверской области составил 1,4 (если быть точнее - 1,401).

Эта цифра не обозначает среднее число рождённых одной женщиной детей, как можно подумать. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель.

Данные о суммарном коэффициенте рождаемости в стране и по её субъектам опубликовал Росстат. Коэффициент по всей стране составил 1,504. То есть, основываясь на данных 2019 года, одна женщина должна была родить за свою жизнь полтора ребёнка, как бы нелепо это ни звучало.

Интересно, что на селе коэффициент выше: для сельских территорий он составил примерно 1,75, а для городских - 1,43.

Лидером по суммарному коэффициенту рождаемости в 2019 году стала Республика Тыва, здесь этот показатель - 2,7 ребёнка. За Тывой в рейтинге детородности следуют Чечня (почти 2,6) и Ненецкий автономный округ (почти 2,2).

Ниже всего суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году был в Ленинградской области. По данным 2019 года, одна женщина из Ленобласти за жизнь должна была родить всего около 1,08 младенца. Недалеко ушли также Мордовия и Смоленская области (1,17 и 1,2 соответственно).

Тверская область в списке из 85 субъектов РФ по коэффициенту рождаемости оказалась на 59-м месте. Наш коэффициент (1,4) снизился по сравнению с коэффициентом за 2018 год (суммарный коэффициент рождаемости в 2018 году у нас был почти 1,47).

Отметим, что это общероссийская тенденция. Средний по стране показатель в 2018 году также был выше (1,58 в 2018-м против 1,5 в 2019-м).

А как у соседей?

В сравнении с регионами, граничащими с Тверской областью, мы оказались в середнячках:

Вологодская область - 34-е место, коэффициент 1,53;

Псковская область - 46-е место, коэффициент 1,47;

Новгородская область - 50-е место, коэффициент 1,44;

Тверская область - 59-е место, коэффициент 1,4;

Ярославская область - 65-е место, коэффициент 1,37;

Московская область - 66-е место, коэффициент 1,37;

Смоленская область - 83-е место, коэффициент 1,21.

Добавим, что в сравнении с 2018 годом не только в Тверской области, но и во всех соседних регионах отмечено снижение коэффициента рождаемости.