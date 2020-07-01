Карта распространения COVID-19 в Тверской области 1 июля : 46 новых случаев заражения по районам
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
1 июля в регионе официально подтверждено 3668 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 46 новых случаев за сутки. 979 зараженных на лечении.
72 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Три человека скончались за минувшие сутки.
Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 1 июля:
Тверь 1262 (+8)
Кимры 539 (+3)
Конаковский район 327 (+8)
Лихославльский район 230 (+2)
Калининский район 197 (+7)
Ржев 158 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 97 (+2)
Торжок 81 (+2)
Максатихинский район 66
Кашинский городской округ 62
Кимрский район 62
Рамешковский район 62 (+1)
Андреапольский муниципальный округ 62 (+2)
Бологовский район 53
Зубцовский район 46 (+2)
Бежецкий район 45 (+1)
Нелидовский городской округ 31
Старицкий район 30 (+1)
Торопецкий район 30
Селижаровский район 24
Осташковский городской округ 24
Ржевский район 22
Весьегонский муниципальный округ 19
Сонковский район 18 (+1)
Спировский район 18
Торжокский район 16
Лесной муниципальный округ 15
Калязинский район 14
Западнодвинский муниципальный округ 13
Кувшиновский район 10
Удомельский городской округ 8
Кесовогорский район 7
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 2 (+1)
Пеновский муниципальный округ 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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