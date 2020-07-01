2020-07-01T11:48:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 1 июля : 46 новых случаев заражения по районам

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области на 1 июля 2020. Фото: ПТОКарта распространения коронавируса в Тверской области на 1 июля 2020. Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

1 июля в регионе официально подтверждено 3668 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 46 новых случаев за сутки. 979 зараженных на лечении.

72 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Три человека скончались за минувшие сутки.

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 1 июля:

Тверь 1262 (+8)

Кимры 539 (+3)

Конаковский район 327 (+8)

Лихославльский район 230 (+2)

Калининский район 197 (+7)

Ржев 158 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 97 (+2)

Торжок 81 (+2)

Максатихинский район 66

Кашинский городской округ 62

Кимрский район 62

Рамешковский район 62 (+1)

Андреапольский муниципальный округ 62 (+2)

Бологовский район 53

Зубцовский район 46 (+2)

Бежецкий район 45 (+1)

Нелидовский городской округ 31

Старицкий район 30 (+1)

Торопецкий район 30

Селижаровский район 24

Осташковский городской округ 24

Ржевский район 22

Весьегонский муниципальный округ 19

Сонковский район 18 (+1)

Спировский район 18

Торжокский район 16

Лесной муниципальный округ 15

Калязинский район 14

Западнодвинский муниципальный округ 13

Кувшиновский район 10

Удомельский городской округ 8

Кесовогорский район 7

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 2 (+1)

Пеновский муниципальный округ 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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