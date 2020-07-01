2020-07-01T01:07:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 1 июля 2020 года: Тверской императорский дворец и Ржевский мемориал открыли для посетителей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Твери на 1 июля
Алина ПЕТРОВА
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Императорский дворец в Твери вновь открыт для посетителей.Императорский дворец в Твери вновь открыт для посетителей.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Тверской области за сутки зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 1 июля с начала пандемии в регионе выявлено 3622 человека, инфицированных COVID-19.

1089 (- 74 за сутки) заражённых изолированы.

2464 (+121 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

За этот же период от коронавируса скончались 69 человек (+1 за сутки). Такие цифры публикует региональный оперштаб.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

Вчера подо Ржевом был торжественно открыт Ржевский мемориал. Поверьте, там есть что самим посмотреть и что детям показать. Уже сегодня, 1 июля, комплекс открыт для посещения всех желающих.

Чтобы добраться до мемориала на авто внесите в навигатор координаты 56.218569, 34.262714 или просто жмите «Яндекс.Карты», где можно построить маршрут к мемориалу.

Мемориальный комплекс расположен на юго-западе Ржева около трассы М9. Вдоль федеральной трассы М-9 «Балтия» и Е22 установлены указатели, ведущие к памятнику.

В Твери тоже есть куда сходить окультуриться, с 1 июля возобновляют работу картинная галерея и императорский путевой дворец.

В официальном сообщении администрация галереи предупреждает, что работа возобновится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Вот самые главные из них:

- Каждые 30 минут в Тверской императорский дворец допускается не более 20 человек.

- Время посещения Тверского императорского дворца ограниченно 2 часами.

С подробными правилами посещения Галереи и ее филиалов можно ознакомиться на сайте Тверской областной картинной галереи.

Справки по телефонам: (4822) 34-72-43.

Графика:ПТО

Графика:ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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