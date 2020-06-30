Карта распространения COVID-19 в Тверской области 30 июня: 48 новых случаев заражения по районам
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
30 июня в регионе официально подтверждено 3622 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 48 новых случаев за минувшие сутки.
1089 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.
69 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, один человек умер от ковида за минувшие сутки. Такие данные опубликовал региональный оперштаб.
Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 30 июня:
Тверь 1254 (+4)
Кимры 536 (+1)
Конаковский район 319 (+9)
Лихославльский район 228 (+2)
Калининский район 190 (+2)
Ржев 156 (+6)
Вышневолоцкий городской округ 95 (+2)
Торжок 79 (+3)
Максатихинский район 66
Кашинский городской округ 62
Кимрский район 62
Рамешковский район 61
Андреапольский муниципальный округ 59 (+1)
Бежецкий район 44
Бологовский район 53 (+3)
Зубцовский район 44 (+1)
Нелидовский городской округ 31
Старицкий район 29
Торопецкий район 30 (+1)
Селижаровский район 24 (+1)
Осташковский городской округ 24 (+2)
Ржевский район 22 (+3)
Весьегонский муниципальный округ 19 (+1)
Сонковский район 17
Лесной муниципальный округ 15
Спировский район 18 (+2)
Торжокский район 16 (+1)
Калязинский район 14
Западнодвинский муниципальный округ 13 (+2)
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 7 (+1)
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1.
Графика ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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