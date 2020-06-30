2020-06-30T13:16:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 30 июня: 48 новых случаев заражения по районам

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Число больных коронавирусом в Тверской области на 30 июня 2020.Число больных коронавирусом в Тверской области на 30 июня 2020.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

30 июня в регионе официально подтверждено 3622 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 48 новых случаев за минувшие сутки.

1089 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

69 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, один человек умер от ковида за минувшие сутки. Такие данные опубликовал региональный оперштаб.

Число заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 30 июня:

Тверь 1254 (+4)

Кимры 536 (+1)

Конаковский район 319 (+9)

Лихославльский район 228 (+2)

Калининский район 190 (+2)

Ржев 156 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 95 (+2)

Торжок 79 (+3)

Максатихинский район 66

Кашинский городской округ 62

Кимрский район 62

Рамешковский район 61

Андреапольский муниципальный округ 59 (+1)

Бежецкий район 44

Бологовский район 53 (+3)

Зубцовский район 44 (+1)

Нелидовский городской округ 31

Старицкий район 29

Торопецкий район 30 (+1)

Селижаровский район 24 (+1)

Осташковский городской округ 24 (+2)

Ржевский район 22 (+3)

Весьегонский муниципальный округ 19 (+1)

Сонковский район 17

Лесной муниципальный округ 15

Спировский район 18 (+2)

Торжокский район 16 (+1)

Калязинский район 14

Западнодвинский муниципальный округ 13 (+2)

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 7 (+1)

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1.

Графика ПТО

Графика ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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