2020-06-30T01:03:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 30 июня 2020 года: парки и фонтаны снова заработали и маски уже почти никто не носит

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Твери на 30 июня
Алина ПЕТРОВА
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Парки и скверы вновь открыты для посетителей в Тверской области.Парки и скверы вновь открыты для посетителей в Тверской области.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Тверской области за сутки зафиксировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 30 июня с начала пандемии в регионе выявлено 3574 человека, инфицированных COVID-19.

1163 (+31 за сутки) заражённых изолированы.

2343 (+19 за сутки) пациентов с начала пандемии выздоровели.

За этот же период от коронавируса скончались 68 человек (0 за сутки). Такие цифры публикует региональный оперштаб.

Графика: yandex.ru

Графика: yandex.ru

Фонтаны и зоны отдыха возобновляют работу в Твери. Городские власти поясняют, что к 5 июля планируется возобновить работу основных городских зон отдыха, которые минувшие три месяца были закрыты из-за эпидемии коронавируса.

С 24 июня можно свободно гулять в городских парках. Здесь уже работают и торговые точки.

В парке Победы стартует прокат лодок и катамаранов, в ландшафтном парке «Тьмака» можно будет арендовать надувную доску для катания по воде, там же начнёт работать верёвочный городок, а на городском пляже – прокат веломобилей. Начинают работать фонтаны, правда, с аттракционами пока непонятно - дата запуска пока неизвестна.

Открывшиеся торговые центры, фитнес и салоны красоты полны народа. А вот маски в городе уже почти никто не носит.

Хотя режим повышенной готовности, введённый властями региона ещё 17 марта, никто не отменял. Закрытыми по-прежнему остаются кинотеатры и частные медицинские центры.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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