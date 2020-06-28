2020-06-28T12:04:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 28 июня: новые случаи заражения выявлены в 17 муниципалитетах, больше всего - в Твери и Максатихе

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Александр ЖМУЛИН
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В регионе за сутки - 53 новых случая заражения коронавирусом, больше всего в Твери - 21. Фото: ПТОВ регионе за сутки - 53 новых случая заражения коронавирусом, больше всего в Твери - 21. Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 28 июня в регионе выявлено 3524 человека, инфицированных COVID-19. По данным оперштаба за последние сутки в Тверской области зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусом.

1132 заражённых изолированы (+48 за сутки).

2324 пациентов с начала пандемии выздоровели (+4 за сутки).

Скончалось от коронавируса в регионе на сегодняшний день 68 человек (+1 за сутки).

За весь период на коронавирус в регионе проведено 112803 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 705.

За последние сутки опять "отличилась" Тверь. В столице Верхневолжья выявлена львиная доля всех случаев заражения за сутки - 21. В муниципалитетах - 32. Больше всего в Максатихинском районе - сразу семь.

Случаи заражения коронавирусом по районам Тверской области:

Тверь 1237 (+21)

Кимры 534 (+1)

Конаковский район 306 (+1)

Лихославльский район 225 (+1)

Калининский район 182 (+6)

Ржев 150 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 93 (+3)

Торжок 70 (+1)

Максатихинский район 66 (+7)

Кашинский городской округ 61

Кимрский район 60

Рамешковский район 60

Андреапольский муниципальный округ 58 (+1)

Бежецкий район 44 (+2)

Бологовский район 43

Зубцовский район 40

Нелидовский городской округ 30

Старицкий район 29

Торопецкий район 29 (+1)

Селижаровский район 23

Осташковский городской округ 20 (+1)

Ржевский район 19

Весьегонский муниципальный округ 18 (+1)

Сонковский район 17 (+1)

Лесной муниципальный округ 15

Спировский район 15 (+1)

Торжокский район 14

Калязинский район 14 (+2)

Западнодвинский муниципальный округ 11

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1

Графика ПТО

Графика ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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