Карта распространения COVID-19 в Тверской области 28 июня: новые случаи заражения выявлены в 17 муниципалитетах, больше всего - в Твери и Максатихе
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 28 июня в регионе выявлено 3524 человека, инфицированных COVID-19. По данным оперштаба за последние сутки в Тверской области зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусом.
1132 заражённых изолированы (+48 за сутки).
2324 пациентов с начала пандемии выздоровели (+4 за сутки).
Скончалось от коронавируса в регионе на сегодняшний день 68 человек (+1 за сутки).
За весь период на коронавирус в регионе проведено 112803 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 705.
За последние сутки опять "отличилась" Тверь. В столице Верхневолжья выявлена львиная доля всех случаев заражения за сутки - 21. В муниципалитетах - 32. Больше всего в Максатихинском районе - сразу семь.
Случаи заражения коронавирусом по районам Тверской области:
Тверь 1237 (+21)
Кимры 534 (+1)
Конаковский район 306 (+1)
Лихославльский район 225 (+1)
Калининский район 182 (+6)
Ржев 150 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 93 (+3)
Торжок 70 (+1)
Максатихинский район 66 (+7)
Кашинский городской округ 61
Кимрский район 60
Рамешковский район 60
Андреапольский муниципальный округ 58 (+1)
Бежецкий район 44 (+2)
Бологовский район 43
Зубцовский район 40
Нелидовский городской округ 30
Старицкий район 29
Торопецкий район 29 (+1)
Селижаровский район 23
Осташковский городской округ 20 (+1)
Ржевский район 19
Весьегонский муниципальный округ 18 (+1)
Сонковский район 17 (+1)
Лесной муниципальный округ 15
Спировский район 15 (+1)
Торжокский район 14
Калязинский район 14 (+2)
Западнодвинский муниципальный округ 11
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1
Графика ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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