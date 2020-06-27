Карта распространения COVID-19 в Тверской области 27 июня: 33 новых случаев заражения в муниципалитетах, не считая столицы
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 27 июня в регионе официально зафиксировано 3471 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 52 случая за сутки.
1084 (-92) зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
67 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Трое из них умерли за последние сутки.
Лидеры по количеству заражений коронавирусом все те же: Тверь, Кимры, Конаковский район и Лихославльский районы. За последние сутки львиная доля новых случаев заражения пришлась на столицу региона - 19. В муниципалитетах зафиксировано 33 случая.
При этом динамика прироста новых случаев заболевания COVID-19, судя по данным регионального оперштаба, заметно снизилась.
Графика ПТО
Случаи заражения коронавирусом по районам Тверской области:
Тверь 1216 (+19)
Кимры 533 (+4)
Конаковский район 305 (+4)
Лихославльский район 224 (+4)
Калининский район 176 (+3)
Ржев 148 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 90 (+2)
Торжок 69
Кимрский район 60
Кашинский городской округ 61
Рамешковский район 60
Максатихинский район 59
Андреапольский муниципальный округ 57 (+1)
Бежецкий район 42
Бологовский район 43 (+2)
Зубцовский район 40 (+1)
Нелидовский городской округ 30
Старицкий район 29 (+1)
Торопецкий район 28 (+2)
Селижаровский район 23
Осташковский городской округ 19
Ржевский район 19
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 16 (+1)
Торжокский район 14 (+1)
Спировский район 14 (+1)
Калязинский район 12 (+1)
Западнодвинский муниципальный округ 11
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4 (+1)
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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