Карта распространения COVID-19 в Тверской области 27 июня: 33 новых случаев заражения в муниципалитетах, не считая столицы

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 27 июня в регионе официально зафиксировано 3471 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 52 случая за сутки.

1084 (-92) зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

67 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Трое из них умерли за последние сутки.

Лидеры по количеству заражений коронавирусом все те же: Тверь, Кимры, Конаковский район и Лихославльский районы. За последние сутки львиная доля новых случаев заражения пришлась на столицу региона - 19. В муниципалитетах зафиксировано 33 случая.

При этом динамика прироста новых случаев заболевания COVID-19, судя по данным регионального оперштаба, заметно снизилась.

Графика ПТО

Случаи заражения коронавирусом по районам Тверской области:

Тверь 1216 (+19)

Кимры 533 (+4)

Конаковский район 305 (+4)

Лихославльский район 224 (+4)

Калининский район 176 (+3)

Ржев 148 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 90 (+2)

Торжок 69

Кимрский район 60

Кашинский городской округ 61

Рамешковский район 60

Максатихинский район 59

Андреапольский муниципальный округ 57 (+1)

Бежецкий район 42

Бологовский район 43 (+2)

Зубцовский район 40 (+1)

Нелидовский городской округ 30

Старицкий район 29 (+1)

Торопецкий район 28 (+2)

Селижаровский район 23

Осташковский городской округ 19

Ржевский район 19

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 16 (+1)

Торжокский район 14 (+1)

Спировский район 14 (+1)

Калязинский район 12 (+1)

Западнодвинский муниципальный округ 11

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4 (+1)

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1