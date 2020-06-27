2020-06-27T02:27:00+03:00
Общество

Когда Ржевский мемориал откроют для посетителей

Стала известна дата открытия для посетителей мемориального комплекса поло Ржевом в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Ночная подсветка на Ржевском мемориале. Фото: vk.com/Андрей КоробцовНочная подсветка на Ржевском мемориале. Фото: vk.com/Андрей Коробцов
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Торжественная церемония открытия Ржевского мемориала пройдет 30 июня. На открытие ждут Президента страны. Доступ для всех желающих посетить мемориальный комплекс у деревни Хорошево в Ржевском районе Тверской области будет открыт с 1 июля.

Напомним, что мемориал стал первым памятником подвигу советских солдат, созданным в современной России. Кроме фигуры солдата в комплекс входят военный музей и значительная благоустроенная территория.

Справка «КП»:

История создания Ржевского мемориала

Впервые о создании этого мемориала заговороили на подведении итогов в лагере проходящей в Ржевском районе поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году.

Общие потери Красной Армии в операциях 1942-1943 годов на Ржевско-Вяземском выступе, позднее объединенных под символическим названием «Ржевская битва», составили по разным оценкам от 1,1 до 1,3 млн человек.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте будущего мемориала недалеко от деревни Хорошево в Ржевском районе.

По итогам творческого конкурса был выбран проект памятника скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина.

Мемориал возводился на народные пожертвования и спонсорские средства.

Открыть мемориал планировали к 9 мая, но эпидемия коронавируса внесла коррективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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