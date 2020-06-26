Коронавирус в Твери, последние новости на 26 июня 2020 года: каким раствором дезинфицируют избирательные участки и что нужно помнить о безопасности, отправляясь голосовать
На утро 26 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3364 человека (+ 53 за сутки).
1177 заражённых изолированы (+41 за сутки).
2123 пациентов с начала пандемии выздоровели (+9 за сутки).
За этот же период от коронавируса скончались 64 человека (+3 за сутки). Такие цифры публикует региональный оперативный штаб.
Первый день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации позади. Проголосовать можно до 1 июля включительно. В Тверской области с 8 до 22 часов открыты 1155 участков.
Соцсети полны фото людей в защитных костюмах, обрабатывающих участки для голосования. Иногда их вид выглядит устрашающе. А что же распрыскивают на участках? Безопасно ли это?
В преддверии голосования Роспотребнадзор выпустил рекомендации, в которых прописано: чем и сколько раз в день обрабатывать участки, какие меры безопасности соблюдать голосующим и членам избирательных комиссий.
Так чем же дезинфицируют? Роспотребнадзор рекомендует делать санобработку составом на основе спирта и хлора.
Так что астматикам нужно быть внимательнее и не посещать участки сразу после обработки.
Участки дезинфицируют два раза в день: перед открытием и после закрытия.
Все участковые избирательные комиссии должны быть снабжены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов комиссий, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.
Далее Роспотребнадзор рекомендует: Участники голосования должны иметь возможность обработать руки антисептическими средствами перед проходом к месту голосования и на выходе из него, а также получить одноразовые маски и перчатки.
В дни голосования необходимо организовать, возможно с привлечением клининговых кампаний или специально обученных людей, ежедневную регулярную влажную обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом должно уделяться дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кабин для голосования, контактных поверхностей (столов и стульев, авторучек, оргтехники, стендов, стационарных и переносных ящиков для голосования, комплексов обработки бюллетеней). Такая уборка с дезинфицирующей обработкой должна производиться не реже 1 раза в час, для чего в работе комиссии целесообразно предусмотреть соответствующие технологические перерывы не менее 10 минут в час.
При размещении помещения для голосования в здании, а не на открытом воздухе, в указанные технологические перерывы необходимо в обязательном порядке дополнительно проводить проветривание всех помещений, включая коридоры по пути следования к помещению для голосования, санитарные комнаты, иные помещения, в которые имеется доступ членов комиссий или участников голосования.
В случае, если на момент объявления технологического перерыва в месте для голосования находятся участники голосования, санитарная обработка может быть начата только после того, как проголосуют все пришедшие в тот момент на участок.
Людям, пришедшим голосовать в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Документ, удостоверяющий личность, члену участковой комиссии в руки не передается, а предъявляется для обозрения в развернутом виде с самостоятельным перелистыванием участником голосования страниц - разворота документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием места жительства.
Необходимо обеспечить проведение дезинфекции авторучек, используемых для заполнения бюллетеней и проставления подписи в списке участников голосования, после каждого участника голосования.
В профилактических целях на каждом участке для голосования должен быть организован пункт температурного контроля. Столы должны быть расставлены с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогают обеспечить соблюдение дистанции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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