2020-06-26T01:59:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 26 июня 2020 года: каким раствором дезинфицируют избирательные участки и что нужно помнить о безопасности, отправляясь голосовать

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 26 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
Алина ПЕТРОВА
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Дезинфекторы на избирательных участках в Тверской области. Фото: ПТОДезинфекторы на избирательных участках в Тверской области. Фото: ПТО
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На утро 26 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3364 человека (+ 53 за сутки).

1177 заражённых изолированы (+41 за сутки).

2123 пациентов с начала пандемии выздоровели (+9 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 64 человека (+3 за сутки). Такие цифры публикует региональный оперативный штаб.

Первый день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации позади. Проголосовать можно до 1 июля включительно. В Тверской области с 8 до 22 часов открыты 1155 участков.

Соцсети полны фото людей в защитных костюмах, обрабатывающих участки для голосования. Иногда их вид выглядит устрашающе. А что же распрыскивают на участках? Безопасно ли это?

В преддверии голосования Роспотребнадзор выпустил рекомендации, в которых прописано: чем и сколько раз в день обрабатывать участки, какие меры безопасности соблюдать голосующим и членам избирательных комиссий.

Так чем же дезинфицируют? Роспотребнадзор рекомендует делать санобработку составом на основе спирта и хлора.

Так что астматикам нужно быть внимательнее и не посещать участки сразу после обработки.

Участки дезинфицируют два раза в день: перед открытием и после закрытия.

Все участковые избирательные комиссии должны быть снабжены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов комиссий, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Далее Роспотребнадзор рекомендует: Участники голосования должны иметь возможность обработать руки антисептическими средствами перед проходом к месту голосования и на выходе из него, а также получить одноразовые маски и перчатки.

В дни голосования необходимо организовать, возможно с привлечением клининговых кампаний или специально обученных людей, ежедневную регулярную влажную обработку всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом должно уделяться дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кабин для голосования, контактных поверхностей (столов и стульев, авторучек, оргтехники, стендов, стационарных и переносных ящиков для голосования, комплексов обработки бюллетеней). Такая уборка с дезинфицирующей обработкой должна производиться не реже 1 раза в час, для чего в работе комиссии целесообразно предусмотреть соответствующие технологические перерывы не менее 10 минут в час.

При размещении помещения для голосования в здании, а не на открытом воздухе, в указанные технологические перерывы необходимо в обязательном порядке дополнительно проводить проветривание всех помещений, включая коридоры по пути следования к помещению для голосования, санитарные комнаты, иные помещения, в которые имеется доступ членов комиссий или участников голосования.

В случае, если на момент объявления технологического перерыва в месте для голосования находятся участники голосования, санитарная обработка может быть начата только после того, как проголосуют все пришедшие в тот момент на участок.

Людям, пришедшим голосовать в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Документ, удостоверяющий личность, члену участковой комиссии в руки не передается, а предъявляется для обозрения в развернутом виде с самостоятельным перелистыванием участником голосования страниц - разворота документа с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием места жительства.

Необходимо обеспечить проведение дезинфекции авторучек, используемых для заполнения бюллетеней и проставления подписи в списке участников голосования, после каждого участника голосования.

В профилактических целях на каждом участке для голосования должен быть организован пункт температурного контроля. Столы должны быть расставлены с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогают обеспечить соблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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