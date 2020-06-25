«Нам не должно быть все равно»: председатель Тверской городской Думы принял участие в голосовании по Конституции РФ

В первый день Общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию страны на участки пришли первые лица Твери. Своё отношение к вносимым в Основной закон поправкам высказал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Для голосования по поправкам в Конституцию РФ Евгений Пичуев пришел на участок организованный в областном Доме народного творчества.

Здесь, как и на любом другом участке, особое внимание к мерам санитарно-эпидемиологической безопасности. По мнению Евгения Пичуева, они отвечают всем необходимым требованиям: между избирателями соблюдается социальная дистанция, на входе каждому измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки.

По мнению председателя Тверской городской Думы проголосовать должен каждый. Фото: Тверская городская Дума.

- Общероссийское голосование - важнейшее для нашей страны событие, которое определит вектор её развития на долгие годы, - уверен Евгений Пичуев. - А потому долг каждого жителя региона - принять участие в голосовании. Будь это представитель городского парламента или обычный горожанин. Нам не должно быть все равно, в каком направлении наша страна будет развиваться. Поправки в Конституцию касаются каждого из нас: это индексация пенсии, сохранение исторической правды, приоритет детей в государственной политике, охрана культуры и самобытности народов, о местном самоуправлении. Поэтому надо прийти на участки и высказать свое мнение.