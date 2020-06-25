2020-06-25T17:35:51+03:00
Общество

В Тверской области голосующим впервые вручат нагрудные знаки и проездные карты

Председатель облизбиркома Валентина Дронова рассказала, как и где в нашем регионе можно голосовать по поправкам в Конституцию
Алексей АНДРЕЕВ
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Валентина Дронова с радостью продемонстрировала журналистам, что в виде поощрений и сувениров могут вручать голосующим гражданам на избирательных участках. Фото: Избирательная комиссия Тверской областиВалентина Дронова с радостью продемонстрировала журналистам, что в виде поощрений и сувениров могут вручать голосующим гражданам на избирательных участках. Фото: Избирательная комиссия Тверской области
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25 июля в Верхневолжье в 8:00 свои двери для граждан открыли 1155 помещений для голосования по поправкам в Конституцию, инициированным президентом РФ Владимиром Путиным. А уже в 9:00 председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова провела пресс-конференцию, посвященную началу голосования в регионе.

Глава облизбиркома сразу отметила, что все участки для голосования открыты с 8 до 20 часов в любой из дней - с 25 июня до 1 июля включительно.

- Помимо 1155 помещений для голосования еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, например в больницах, - уточнила Валентина Дронова.

Голосование вне помещения для голосования также будет проводиться с 25 июня по 1 июля 2020 года. О времени и месте его проведения соответствующая участковая комиссия заранее проинформирует граждан.

По словам Валентины Дроновой, в нашем регионе голосование вне специальных помещений организовано в 6254 населенных пунктах:

- Туда уже в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Валентина Дронова также сообщила, что граждане, которые успели до 21 июня 2020 года воспользоваться возможностями механизма «Мобильный избиратель», смогут проголосовать на любом выбранном ими участке по месту своего реального нахождения.

Оформить такие заявления можно было в любом МФЦ, в территориальной или участковой комиссии, а также через портал Госуслуг.

- Этой возможностью на территории Тверской области воспользовались 51876 человек, - уточнила председатель облизбиркома.

Валентина Дронова, общаясь с журналистами, особое внимание уделила как никогда актуальной сегодня теме санитарной безопасности при голосовании.

- С учетом рекомендаций Роспотребнадзора в Тверской области созданы все необходимые условия для безопасного участия в общероссийском голосовании, - подчеркнула председатель облизбиркома. - Все УИК снабжены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и иными средствами индивидуальной защиты. Ими обеспечиваются как члены избиркомов, так и все участники голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ. Дезинфекция помещений УИК проводится с 25 июня по 1 июля включительно. Помещения должны обрабатываться дважды в день.

На пресс-конференции Валентина Дронова также с радостью сообщила, что гражданам на участках будут дарить небольшие сувениры – магниты и сертификаты участника общероссийского голосования.

– Для голосующих в первый раз, а таких у нас - более 16 тысяч, областным правительством подготовлены наборы в виде Благодарственного письма за подписью губернатора Тверской области, нагрудного знака с изображением Памятника Солдату в городе Воинской славы Ржеве, - добавила Валентина Дронова. - Впервые голосующим избирателям в городе Твери также будут вручены социальные проездные карты для использования в системе «Транспорт Верхневолжья».

Предварительные результаты голосования в Тверской области будут известны утром 2 июля.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России, либо в избирательную комиссию Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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