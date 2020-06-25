Обновленное мобильное приложение АтомЭнергоСбыт: время легких решений
Завтра 26 июня в 11 утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда» можно будет узнать об обновленном мобильном приложении АтомЭнергоСбыт
АтомЭнергоСбыт
Изменить размер текста:
Илья Зотов руководитель службы качества ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» представит радиослушателям обновленное мобильное приложение АтомЭнергоСбыт.«Мы учли пожелания и отзывы клиентов, сделав приложение удобнее для общения с энергетиками в цифровой реальности, — рассказывает генеральный директор компании Петр Конюшенко. — И рады предложить клиентам более динамичный формат, который дает возможность каждому найти легкие решения своих вопросов».
ИСТОЧНИК KP.RU