Карта распространения COVID-19 в Тверской области 24 июня: 55 новых случаев заражения за сутки

Коронавирус в Твери, последние новости на 24 июня 2020 года: зараза никуда не делась, но посещать спортзалы, рестораны и зубных врачей теперь можно

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 24 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту