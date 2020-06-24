Карта распространения COVID-19 в Тверской области 24 июня: 55 новых случаев заражения за сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
24 июня в регионе официально зафиксировано 3311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 55 случаев за сутки.
1136 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. С начала эпидемии число умерших - 61 человек.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Графика: ПТО
Число инфицированных по районам Тверской области на 24 июня:
Тверь 1152 (+23)
Кимры 527
Конаковский район 295
Лихославльский район 216
Калининский район 164 (+3)
Ржев 137 (+9)
Вышневолоцкий городской округ 79 (+3)
Торжок 68 (+3)
Кимрский район 60 (+3)
Максатихинский район 59 (+2)
Кашинский городской округ 59
Рамешковский район 58
Андреапольский муниципальный округ 55
Бежецкий район 40
Зубцовский район 38
Бологовский район 36
Нелидовский городской округ 29
Старицкий район 27 (+1)
Селижаровский район 23
Торопецкий район 23
Осташковский городской округ 18 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 17
Ржевский район 17 (+3)
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 15
Торжокский район 13 (+1)
Калязинский район 11
Спировский район 10 (+1)
Западнодвинский муниципальный округ 10
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8 (+1)
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2 (+1)
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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