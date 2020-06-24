2020-06-24T11:19:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 24 июня: 55 новых случаев заражения за сутки

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выявлено 55 зараженных коронавирусом Фото: ПТОВ Тверской области выявлено 55 зараженных коронавирусом Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

24 июня в регионе официально зафиксировано 3311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 55 случаев за сутки.

1136 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. С начала эпидемии число умерших - 61 человек.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Число инфицированных по районам Тверской области на 24 июня:

Тверь 1152 (+23)

Кимры 527

Конаковский район 295

Лихославльский район 216

Калининский район 164 (+3)

Ржев 137 (+9)

Вышневолоцкий городской округ 79 (+3)

Торжок 68 (+3)

Кимрский район 60 (+3)

Максатихинский район 59 (+2)

Кашинский городской округ 59

Рамешковский район 58

Андреапольский муниципальный округ 55

Бежецкий район 40

Зубцовский район 38

Бологовский район 36

Нелидовский городской округ 29

Старицкий район 27 (+1)

Селижаровский район 23

Торопецкий район 23

Осташковский городской округ 18 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 17

Ржевский район 17 (+3)

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 15

Торжокский район 13 (+1)

Калязинский район 11

Спировский район 10 (+1)

Западнодвинский муниципальный округ 10

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8 (+1)

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2 (+1)

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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