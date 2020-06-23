2020-06-23T18:00:03+03:00
Добрые дела

В Твери появилась «Лавка добра», где можно оставить вещи для нуждающихся

Или забрать необходимое - анонимно и бесконтактно
Виктория ТУШКОВА
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"Лавка Добра" оборудована в Твери у дома № 8 по Запрудному переулку. Фото: vk.com/public195460828"Лавка Добра" оборудована в Твери у дома № 8 по Запрудному переулку. Фото: vk.com/public195460828
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В Твери, на Соминке, у дома № 8 по Запрудному переулку, появилась «Лавка добра». Это настоящая лавочка под небольшим козырьком, куда можно принести продукты или ставшие ненужными вещи, книги, игрушки. Здесь же можно и забрать что-то, в чём вы нуждаетесь.

Как рассказала «КП»-Тверь» организатор этого благотворительного проекта Ирина Гуревич, несмотря на то что «Лавка добра» заработала не так давно, оказать помощь вызвались уже очень много людей.

- Я не ожидала такого отклика. Сначала это просто был наш с мужем порыв души, но теперь нам понадобятся помощники. И я вижу, что людям это нужно, - говорит Ирина.

На "Лавке Добра" можно оставлять одежду, обувь, книги, игрушки, домашнюю утварь и бытовую технику. Фото: vk.com/public195460828

На "Лавке Добра" можно оставлять одежду, обувь, книги, игрушки, домашнюю утварь и бытовую технику. Фото: vk.com/public195460828

Вещи на лавке можно оставить в любой день. Места для этого скоро станет больше: Ирина планирует выставить отдельные стеллажи под женскую, мужскую и детскую одежду, продукты, игрушки и книги.

От других проектов по сбору вещей для нуждающихся «Лавка добра» отличается важной деталью - возможностью получить помощь, не спрашивая о ней.

- Я столкнулась с фактом, что есть очень скромные, стеснительные люди, которые нуждаются, но просить не могут. Вот у семьи сгорел дом, - вспоминает Ирина недавний случай. - Хорошо, что знакомые узнали об этом и сами собрали и передали помощь. Погорельцы ни о чём не попросили никого, хотя остались без средств к существованию, с одними паспортами. И таких людей много. Поэтому и есть «Лавка добра», когда не надо никому звонить или писать. Можно просто приехать и взять. А ещё это очень актуальный для сегодняшнего дня бесконтактный обмен.

Организатор "Лавки Добра" Ирина Гуревич считает, что помощь должны получать в том числе и те, кто не решается о ней попросить. Фото: vk.com/public195460828, Ирина Гуревич.

Организатор "Лавки Добра" Ирина Гуревич считает, что помощь должны получать в том числе и те, кто не решается о ней попросить. Фото: vk.com/public195460828, Ирина Гуревич.

«Лавка добра» работает и по заявкам. Иногда Ирина может отложить какую-то вещь, если знает, что конкретной семье она очень нужна. Бывает, приходится самостоятельно развозить помощь адресатам.

- Ежедневно по нескольку раз мы всё перебираем, обрабатываем и сортируем. Иногда я привожу вещи тем семьям, кто не может забрать их самостоятельно. Недавно мы отправили 15 пакетов для многодетной семьи, живущей в восьмидесяти километрах от Твери, они были очень благодарны. Случается, нам отдают что-то крупное, например бытовую технику. Обычно просят забрать самовывозом. Поэтому единственное, что нам сейчас нужно, - соратники, помощники. Особенно пригодится помощь добровольцев, имеющих авто.

Если вы захотите помочь «Лавке добра», звоните по телефону 8-904-358-19-03. На этот же телефон можно обращаться, если вам или вашим знакомым нужна помощь вещами или продуктами. Что-то оставить или забрать можно в любое время в самой «Лавке добра» по адресу: Тверь, Запрудный переулок, дом 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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