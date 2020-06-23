Платим по счётчику: Для кого в Тверской области действует мораторий на начисление пеней

До 1 января 2021 года отменяются поверки бытовых приборов учёта, или попросту счётчиков, установленных в многоквартирных и других жилых домах. Об этом на днях напомнило Правительство Тверской области. Такое решение принято на федеральном уровне для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Данная мера закреплена в Постановлении Правительства РФ от 1 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». То же постановление отменяет до 1 января 2021 года и взыскание пеней за задолженности по жилищно-коммунальным платежам.

Вступили в силу эти временные правила с 6 апреля 2020 года. Однако пока далеко не все разобрались, что всё это значит на самом деле.

Как платить - по счётчику или по нормативу, если счётчик не прошёл очередную поверку? Что на практике означает временная отмена взыскания штрафов и пеней? Попадают ли под действие данного постановления счётчики с просроченным сроком поверки? Будут ли начислены пени позже, когда действие моратория завершится? В этих вопросах «КП»-Тверь» разбиралась вместе с юристами.

Первое. Пени и штрафы не отменены совсем, просто до конца этого года их не будут взимать.

- Исходя из буквального толкования положений пунктов 1 и 3 Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 № 424, можно сделать вывод, что право ресурсоснабжающих организаций требовать уплаты неустоек не отменяется полностью, а лишь приостанавливается, - объясняет адвокат коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Николай Суриков. - Соответствующие положения договоров на предоставление коммунальных услуг также не отменяются полностью, а не применяются лишь временно - до 1 января 2021 года.

Второе. С 6 апреля 2020 года (день вступления в силу Постановления №424) и до 1 января 2021 года правило временной отмены пеней действует на все счётчики, в том числе с просроченным сроком поверки, считает адвокат.

- В вышеуказанном постановлении ничего не говорится об исключении счётчиков, в зависимости от их модели или даты поверки, из общего правила приостановления права ресурсоснабжающих организаций требовать уплаты неустоек, - пояснил Николай Суриков. - Поэтому применение данного правила не зависит от модели и срока поверки счётчика.

Добавим также, что показания счётчика, вынужденно не прошедшего поверку, должны приниматься. В официальном документе - письме Росстандарта РФ № АА-275/04, Росаккредитации № НС-73 от 21 апреля 2020 - сказано: «Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг - без проведения очередной поверки до 1 января 2021 года, в том числе и с истёкшим сроком поверки. Показания таких приборов для расчёта оплаты потребленных коммунальных услуг принимаются».

То есть управляющие компании или ресурсоснабжающие организации до 1 января 2021 года должны принимать показания вашего счётчика, даже если срок его поверки вышел, не используя метод начисления платы по нормативу.

И третье. Штрафы и пени теоретически могут быть начислены позже. Запрета на такое действие постановление, по мнению многих юристов, не содержит. Однако в пользу задолжавшего потребителя говорят официальные разъяснения Верховного суда РФ - "Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2".

В частности, в документе говорится, что "неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке, установленном жилищным законодательством, законодательством о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, и условиями договоров за весь период просрочки, исключая период действия моратория." То есть по мнению Верховного суда РФ за период моратория пени не только не взыскиваются, но и не начисляются.