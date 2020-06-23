2020-06-23T12:01:10+03:00
Общество

Обновленное мобильное приложение АтомЭнергоСбыт: время легких решений

26 июня в 11 утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда» можно будет узнать об обновленном мобильном приложении АтомЭнергоСбыт
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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АтомЭнергоСбытАтомЭнергоСбыт
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Илья Зотов руководитель службы качества ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» представит радиослушателям обновленное мобильное приложение АтомЭнергоСбыт.

«Мы учли пожелания и отзывы клиентов, сделав приложение удобнее для общения с энергетиками в цифровой реальности, — рассказывает генеральный директор компании Петр Конюшенко. — И рады предложить клиентам более динамичный формат, который дает возможность каждому найти легкие решения своих вопросов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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