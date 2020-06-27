Как добраться до Ржевского мемориала в Тверской области

Ржевский мемориал, доминантой которого является 25-метровая фигура Советскому воину, находится у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Мемориал будет торжественно открыт 30 июня. Уже с 1 июля мемориальный комплекс будет открыт для посещения всех желающих.

Подскажем, как добраться до мемориала: внесите в навигатор координаты 56.218569, 34.262714 или просто жмите «Яндекс.Карты», где можно построить маршрут к мемориалу. Ржевский мемориал находится на юго-западе Ржева около трассы М9. Вдоль федеральной трассы М-9 «Балтия» и Е22 установлены указатели, ведущие к памятнику.

Маршрут к Ржевскому мемориалу на Яндекс карте. Графика: yandex.com

Справка «КП»:

История создания Ржевского мемориала

Впервые о создании этого мемориала заговороили на подведении итогов в лагере проходящей в Ржевском районе поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году.

Общие потери Красной Армии в операциях 1942-1943 годов на Ржевско-Вяземском выступе, позднее объединенных под символическим названием «Ржевская битва», составили по разным оценкам от 1,1 до 1,3 млн человек.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте будущего мемориала недалеко от деревни Хорошево в Ржевском районе.

По итогам творческого конкурса был выбран проект памятника скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Мемориал возводился на народные пожертвования и спонсорские средства.

Открыть мемориал планировали к 9 мая, но эпидемия коронавируса внесла коррективы.