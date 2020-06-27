Коронавирус в Твери, последние новости на 27 июня 2020 года: какие меры защиты посетителей от COVID-19 должны быть в фитнес-центрах и бассейнах

В Твери по данным на 27 июня прирост за сутки - плюс 18 человек. В Тверской области - плюс 55. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 3419 человек, инфицированных COVID-19.

1176 заражённых изолированы (- 1 за сутки).

2179 пациентов с начала пандемии выздоровели (+56 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 64 человека (0 за сутки). Такие цифры публикует региональный оперативный штаб.

Графика: yandex.ru/covid19

Уже несколько дней прирост положительных проб на ковид за сутки в регионе колеблется в районе 53-55. Возможно, это выход на плато. Поживем, увидим.

В Тверской области жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. Идёт голосование по поправкам в Конституцию, рестораны и кафе принимают посетителей, а стоматологи пациентов. Снято ограничение на посещение физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и организаций, занимающихся спортивной подготовкой.

Работать спортивные организации могут лишь при условии соблюдения всех методических рекомендаций Роспотребнадзора. Это ежедневная термометрия сотрудников и посетителей, дезинфекция помещений, постоянное использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, соблюдение социальной дистанции, установления специального режима допуска и нахождения на объектах.

Однако, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Пока не возобновлена работа ряда частных медицинских клиник, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.