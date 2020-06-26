Карта распространения COVID-19 в Тверской области 26 июня: 55 новых случаев заражения по районам

Коронавирус в Твери, последние новости на 26 июня 2020 года: каким раствором дезинфицируют избирательные участки и что нужно помнить о безопасности, отправляясь голосовать

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 26 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту