2020-06-26T11:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 26 июня: 55 новых случаев заражения по районам

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Несмотря на меры дезинфекции общественных мест, число заболевших ковидом в Тверской области растёт. Фото: ПТОНесмотря на меры дезинфекции общественных мест, число заболевших ковидом в Тверской области растёт. Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

26 июня в регионе официально зафиксировано 3419 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 55 случаев за сутки.

1176 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

64 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

Случаи заражения коронавирусом по районам Тверской области:

Тверь 1197 (+18)

Кимры 529 (+2)

Конаковский район 301 (+1)

Лихославльский район 220 (+2)

Калининский район 173 (+4)

Ржев 144 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 88 (+7)

Торжок 69 (+1)

Кимрский район 60

Кашинский городской округ 61

Рамешковский район 60

Максатихинский район 59

Андреапольский муниципальный округ 56 (+3)

Бежецкий район 42 (+1)

Бологовский район 41 (+5)

Зубцовский район 39

Нелидовский городской округ 30 (+1)

Старицкий район 28

Торопецкий район 26 (+1)

Селижаровский район 23

Осташковский городской округ 19

Ржевский район 19 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 15

Торжокский район 13

Спировский район 13

Калязинский район 11

Западнодвинский муниципальный округ 11 (+1)

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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