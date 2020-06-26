Карта распространения COVID-19 в Тверской области 26 июня: 55 новых случаев заражения по районам
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
26 июня в регионе официально зафиксировано 3419 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 55 случаев за сутки.
1176 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
64 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.
Случаи заражения коронавирусом по районам Тверской области:
Тверь 1197 (+18)
Кимры 529 (+2)
Конаковский район 301 (+1)
Лихославльский район 220 (+2)
Калининский район 173 (+4)
Ржев 144 (+5)
Вышневолоцкий городской округ 88 (+7)
Торжок 69 (+1)
Кимрский район 60
Кашинский городской округ 61
Рамешковский район 60
Максатихинский район 59
Андреапольский муниципальный округ 56 (+3)
Бежецкий район 42 (+1)
Бологовский район 41 (+5)
Зубцовский район 39
Нелидовский городской округ 30 (+1)
Старицкий район 28
Торопецкий район 26 (+1)
Селижаровский район 23
Осташковский городской округ 19
Ржевский район 19 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 15
Торжокский район 13
Спировский район 13
Калязинский район 11
Западнодвинский муниципальный округ 11 (+1)
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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