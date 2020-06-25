Ремонт дорог Твери - 2020: 46 улиц, один путепровод и главное шоссе

Ремонт дорог областной столицы в этом сезоне стартовал 25 мая. Это беспрецедентно рано, так что у дорожников есть все шансы успеть всё закончить до 30 сентября – такую дату завершения ремонтной кампании озвучили в горадминистрации.

Ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался в Заволжском районе Твери в конце мая, сейчас он также идет на улицах Московского, Пролетарского и Центрального районов города.

Два подрядчика

В этом сезоне за ремонт дорог в областной столице ответственны две организации. Обе ранее принимали участие в реализации крупных федеральных проектов по дорожному строительству. В конце мая контракт на ремонт дорог в Заволжском районе города – 18 объектов общей протяженностью 31,8 километра - был заключен с ЗАО «АБЗ-Дорстрой». В перечень основных участков, где работает этот подрядчик, входят: Петербургское шоссе от Петербургской заставы до Горбатого моста, Сахаровского шоссе по всей его длине, продолжение улицы Хрустальной (проезд от улицы Дачной в сторону ТЭЦ-3) и улицы Георгия Димитрова, а также проезда в сторону зоны отдыха «Карьеры» (через деревню Старая Константиновка и поселок 1 Мая до границы города).

Дороги отремонтируют на улицах 26 Июня, Веселова, Кольцевой, Комарова, Маяковского, Набережной реки Иртыш, Новая Заря, Оборонной, Пржевальского, Старобежецкой, Фрунзе, Эрнста Тельмана, Шишкова, Затверецком бульваре, переулках 1-й Вагонников, Перекопском и Третьяковском, а также на участке Комсомольского проспекта от Нового волжского моста до поворота на улицу Горького.

16 июня по итогам конкурса заключен контракт с подрядчиком - АО «Экодор» - на ремонт 28 улиц Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери общей протяженностью 29,6 км.

Заволжье – в первую очередь

Улица Хрустальная и ее продолжение в сторону ТЭЦ-3 (официальное название объекта: проезд от ул. Дачной до дороги на подстанцию в районе ул. Г. Димитрова) стала первой, куда вышли дорожники в рамках нынешней ремонтной кампании. Сегодня укладка дорожного полотна протяженностью более 3,5 км полностью завершена, идёт укладка тротуарной плитки.

Также полностью завершено асфальтирование дороги на поселок 1 Мая (к зоне отдыха «Карьеры») длиной более 2,7 км, сейчас здесь ведётся обустройство обочин. На Сахаровском шоссе проведено фрезерование дорожного полотна, идёт укладка верхнего слоя асфальта и установка бортового камня.

Полностью отфрезерована улица Кольцевая – сейчас там завершается подготовка основания под укладку нового покрытия. На улице Маяковского – демонтаж рельсов, разборка межрельсового пространства и укладка на его месте слоя основания, установка бортового камня. На Третьяковском переулке устанавливают бортовой камень и укладывают тротуары.

Впервые за долгое время в ремонт включена замена водопропускных труб, которые находятся под дорогой.

Московское шоссе: схема движения изменена

Московское шоссе уже отремонтировано на всей своей протяженности - от площади Гагарина до границы города. Кроме ремонта дорожного полотна там обновили фонари и монтируют новые остановки.

Московское шоссе – одна из самых загруженных магистралей, на нее приходится пятая часть всех дорожных аварий в Твери. Из 22 погибших на дорогах областной столицы четверо стали жертвами ДТП именно на Московском шоссе. Такую статистику огласил заместитель главы администрации Твери Денис Черных, в недавнем прошлом начальник областного ГИБДД.

Эта ситуация сложилась не только по причине высокого трафика на шоссе, но и из-за того, что автомобилисты использовали дорогу как четырёхполосную, какой она фактически не является. Толковой разметки там не было: вдоль шоссе – лишь осевая линия, разделяющая встречные потоки.

Новая разметка меняет схему движения на Московском шоссе, теперь его можно назвать трехполосным. Средняя полоса в разных местах пропускает потоки разного направления.

По окончании ремонтной кампании пропускная способность на Московском шоссе значительно не изменится, за исключением движения в часы пик, как и на других магистралях города, хотя после открытия Крупского моста машин на этом участке станет гораздо меньше.

Что касается нарушителей, за ними будут следить четыре дополнительных комплекса камер, установленных вдоль дороги.

Ремонт въезда на Восточный мост. Фото: администрация Твери

Крупский мост на финишной прямой

Когда в прошлом году мост закрыли на ремонт, многие тверичане опасались огромных пробок на Южном путепроводе, оставшемся единственным путем в микрорайон. Но не случилось. Были заторы, но временно. Сейчас же попасть в «Южный» можно и вовсе без проблем - из-за пандемии многие сидят по домам. Что касается ремонта моста, то он - на финишной прямой. По плану Крупский мост должен был открыться для автомобилей в конце мая. Сейчас в горадминистрации говорят о том, что движение начнется в конце июля. Сроки сдвинулись из-за того, что замену некоторых элементов Бурашевского путепровода нужно было согласовывать с РЖД, ведь мост проходит прямо над путями.

Одна из наиболее трудоемких и важных для дальнейшего функционирования путепровода задач, стоявших перед подрядчиком, – ремонт балок моста. Проведенное до начала работ обследование показало наличие в них трещин, выщелачивания и иных повреждений.

– Была задержка, связанная с предоставлением ОАО «РЖД» «окон», без которых проведение дальнейших работ было невозможным: движение по Октябрьской железной дороге очень активное, поэтому время проведения работ должно быть четко скоординировано, – комментирует заместитель главы администрации Твери Денис Черных. – В настоящее время необходимое соглашение подписано и подрядчик производит ремонт балок, проходящих непосредственно над железной дорогой.

Также уже начаты укладка выравнивающего и основного слоев на других участках путепровода и ремонт тротуаров, после чего на мосту будет произведена укладка асфальтобетона.

Все работы ведутся по скорректированному графику практически в круглосуточном режиме. Принимаются необходимые меры, для того чтобы открыть движение по Бурашевскому путепроводу в конце июля.

Впрочем, на этом работы не закончатся. В условия заключенного контракта входят обустройство дороги по мосту, ремонт лестничных сходов, установка системы наружного освещения. Кроме того, в настоящее время разработан проект по ремонту подходов к путепроводу: устройству тротуаров, нанесению разметки, благоустройству.

Контроль качества

Подрядчики не только ремонтируют дороги, но и присматривают за сделанной работой, устраняют недоделки, неполадки или вовсе переделывают, если ремонт ненадлежащего качества – таковы гарантийные обязательства. В частности, для верхнего слоя асфальтобетонного покрытия гарантийный срок составляет, как правило, 5 лет. На всем его протяжении при обнаружении признаков разрушений, дефектов из-за некачественно выполненных работ или применения некачественных материалов подрядчик по предписанию муниципалитета обязан в кратчайший срок устранить выявленные дефекты или полностью переделать работы за свой счет.

Так, недавно на улице Хрустальной специалисты и представители муниципалитета взяли на проверку соответствия требованиям ГОСТа образцы свежеуложенного асфальта. Образцы исследовали в лабораториях, а результаты сообщили городским властям - все показатели оказались в норме.

– Проверка качества асфальта – неотъемлемая часть работ, проводимых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – пояснили в администрации Твери.

Ремонт дорог в Твери. Фото: администрация Твери

Только цифры

46 улиц общей протяженностью более 61,5 километра отремонтируют в Твери в 2020 году.

265 километров дорожного полотна должно быть отремонтировано до конца 2024 года в областной столице.

Важно

Дороги к школам

30 улиц, которые отремонтируют в Твери в текущем году, ведут или проходят в непосредственной близости от образовательных учреждений. Так, к примеру, на межквартальный проезд в микрорайоне «Южный» выходят ворота гимназии № 44 и школы № 48, также вблизи находятся школы № 45 и № 55 и детские сады № 55 и № 132. На улице Тамары Ильиной расположено сразу пять детских садов – №№ 2, 35, 67, 90 и 148, здесь же располагается здание начальных классов школы № 27, а в торце улицы – школа № 43. Немало школ и детских садов выходят на Петербургское шоссе, а также на улицы 15 лет Октября, Академическую, Лизы Чайкиной, Московскую. Всего же ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» затронет 3 тверские гимназии, 21 школу, 34 детских сада и 4 дошкольных отделения школ.

На заметку:

Ремонт онлайн

За ремонтом тверских магистралей можно следить онлайн. Интерактивная карта ремонта тверских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по ссылке: http://bit.do/dorogi2020.

Официально:

Игорь Руденя, губернатор Тверской области (о ремонте дорог в Твери - 2020):

- Главные задачи при проведении ремонтной кампании - соблюдение графика работ и обеспечение контроля качества. Для ремонта тверских дорог должны использоваться новые технологии и материалы, обеспечивающие нормативное состояние в течение гарантийного срока эксплуатации дороги – от 5 до 8 лет.