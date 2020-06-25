2020-06-25T15:21:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 25 июня: 53 новых случая заражения и 3 смерти за сутки

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Число заболевших в регионе продолжает расти.Число заболевших в регионе продолжает расти.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

25 июня в регионе официально зафиксировано 3364 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1177 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков 64 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Из них трое человек умерли за минувшие сутки.

Количество заражённых ковидом по районам Тверской области на 25 июня 2020:

Тверь 1179 (+27)

Кимры 527

Конаковский район 300 (+5)

Лихославльский район 218 (+2)

Калининский район 169 (+5)

Ржев 139 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 81 (+2)

Торжок 68

Кимрский район 60

Максатихинский район 59

Кашинский городской округ 59

Рамешковский район 58

Андреапольский муниципальный округ 56 (+1)

Бежецкий район 41 (+1)

Зубцовский район 39 (+1)

Бологовский район 36

Нелидовский городской округ 29

Старицкий район 28 (+1)

Селижаровский район 23

Торопецкий район 25 (+2)

Осташковский городской округ 18

Ржевский район 18 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 15

Торжокский район 13

Калязинский район 11

Спировский район 13 (+3)

Западнодвинский муниципальный округ 10

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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