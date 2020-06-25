Карта распространения COVID-19 в Тверской области 25 июня: 53 новых случая заражения и 3 смерти за сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
25 июня в регионе официально зафиксировано 3364 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1177 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков 64 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Из них трое человек умерли за минувшие сутки.
Количество заражённых ковидом по районам Тверской области на 25 июня 2020:
Тверь 1179 (+27)
Кимры 527
Конаковский район 300 (+5)
Лихославльский район 218 (+2)
Калининский район 169 (+5)
Ржев 139 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 81 (+2)
Торжок 68
Кимрский район 60
Максатихинский район 59
Кашинский городской округ 59
Рамешковский район 58
Андреапольский муниципальный округ 56 (+1)
Бежецкий район 41 (+1)
Зубцовский район 39 (+1)
Бологовский район 36
Нелидовский городской округ 29
Старицкий район 28 (+1)
Селижаровский район 23
Торопецкий район 25 (+2)
Осташковский городской округ 18
Ржевский район 18 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 15
Торжокский район 13
Калязинский район 11
Спировский район 13 (+3)
Западнодвинский муниципальный округ 10
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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