Карта распространения COVID-19 в Тверской области 25 июня: 53 новых случая заражения и 3 смерти за сутки

Коронавирус в Твери, последние новости на 25 июня 2020 года: старт голосования по поправкам в Конституцию, какие меры защиты от COVID-19 будут на избирательных участках

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 25 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту