Карта распространения COVID-19 в Тверской области 29 июня: 50 новых случаев заражения по районам
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
29 июня в регионе официально зафиксировано 3574 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 50 новых случаев заражения за сутки.
1163 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
68 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Количество заражённых по районам Тверской области (в скобках прирост за сутки):
Тверь 1250 (+ 13)
Кимры 535 (+1)
Конаковский район 310 (+4)
Лихославльский район 226 (+1)
Калининский район 188 (+6)
Ржев 150
Вышневолоцкий городской округ 93
Торжок 76 (+6)
Максатихинский район 66
Кашинский городской округ 62 (+1)
Кимрский район 62 (+1)
Рамешковский район 61 (+1)
Андреапольский муниципальный округ 58
Бежецкий район 44
Бологовский район 50 (+7)
Зубцовский район 43 (+3)
Нелидовский городской округ 31 (+1)
Старицкий район 29
Торопецкий район 29
Селижаровский район 23
Осташковский городской округ 22 (+2)
Ржевский район 19
Весьегонский муниципальный округ 18
Сонковский район 17
Лесной муниципальный округ 15
Спировский район 16
Торжокский район 15
Калязинский район 14
Западнодвинский муниципальный округ 11
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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