2020-06-29T12:00:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 29 июня: 50 новых случаев заражения по районам

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Число больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти.Число больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти.
Изменить размер текста:

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

29 июня в регионе официально зафиксировано 3574 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Плюс 50 новых случаев заражения за сутки.

1163 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

68 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Количество заражённых по районам Тверской области (в скобках прирост за сутки):

Тверь 1250 (+ 13)

Кимры 535 (+1)

Конаковский район 310 (+4)

Лихославльский район 226 (+1)

Калининский район 188 (+6)

Ржев 150

Вышневолоцкий городской округ 93

Торжок 76 (+6)

Максатихинский район 66

Кашинский городской округ 62 (+1)

Кимрский район 62 (+1)

Рамешковский район 61 (+1)

Андреапольский муниципальный округ 58

Бежецкий район 44

Бологовский район 50 (+7)

Зубцовский район 43 (+3)

Нелидовский городской округ 31 (+1)

Старицкий район 29

Торопецкий район 29

Селижаровский район 23

Осташковский городской округ 22 (+2)

Ржевский район 19

Весьегонский муниципальный округ 18

Сонковский район 17

Лесной муниципальный округ 15

Спировский район 16

Торжокский район 15

Калязинский район 14

Западнодвинский муниципальный округ 11

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Самозанятым Тверской области напомнили, что они могут получить господдержку
Тверские выпускники могут выбрать вакансию на новой онлайн-платформе
В Твери во дворе проголосовала «дама с собачкой»
В Тверской области обновили статистику по коронавирусу
Тверская "Горьковка" приглашает на онлайн-встречу с кандидатом исторических наук Галиной Гадаловой
Скульптор памятника Ржевского мемориала показал, что лепит на самоизоляции
1 июля возобновляется индексация пенсии пенсионерам-опекунам Тверской области
Покалеченную сову спасают в центре реабилитации диких животных «Ромашка» в Тверской области
Прожиточный минимум увеличили в Тверской области
Трое долгожителей Тверской области отпраздновали Дни рождения в июне
В Тверской области общественные наблюдатели утверждают, что голосование проходит без нарушений