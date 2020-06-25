Коронавирус в Твери, последние новости на 25 июня 2020 года: старт голосования по поправкам в Конституцию, какие меры защиты от COVID-19 будут на избирательных участках

На утро 25 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3311 человека (+ 55 за сутки).

1136 заражённых изолированы (+11 за сутки).

2114 пациентов с начала пандемии выздоровели (+44 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 61 человек (0 за сутки). Такие цифры публикует региональный оперативный штаб.

С 25 июня начинается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В пресс-службе правительства региона поясняют, для удобства жителей региона скорректирован график работы участков для голосования. В течение всех дней с 25 июня по 1 июля проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Всего на территории области при соблюдении всех профилактики коронавируса будет работать 1155 участков для голосования.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, журналистов), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В профилактических целях на каждом участке для голосования организуют пункт температурного контроля, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить соблюдение санитарной дистанции.

Проголосовать можно и дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.