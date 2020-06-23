Коронавирус в Твери, последние новости на 23 июня 2020 года: роды с подозрением на COVID-19 и ажиотаж на гостиничные номера на Селигере

На утро 23 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3197 человека (+63 за сутки).

1177 заражённых изолированы (+55 за сутки).

1961 пациентов с начала пандемии выздоровели (+6 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 59 человек (+2 за сутки).

Медики Тверского областного родительного дома приняли роды у 10 женщин, находившихся в учреждении с подозрением на коронавирус.

В региональном оперштабе поясняют, в больнице есть специальные боксы, оборудованные всем необходимым для подобных непредвиденных случаев.

В конце минувшей недели губернатор Игорь Руденя подписал постановление о частичной отмене ряда ограничений на работу объектов сферы туризма и отдыха. Бизнесмены, после трёх месяца кризиса и простоя, поспешили открыть свои заведения - нужно наверстывать упущенное, выкарабкиваться из кризиса, минимизировать убытки.

Как оказалось, тверичане, в отсутствие перспектив отдыха за рубежом в текущем году, истосковавшись по цивилизованному отдыху, активно начали бронировать местные отели.

Как заметила в разговоре с «КП»-Тверь» депутат областного парламента, президент региональной Ассоциации туризма Ирина Шереметкер, сейчас огромный спрос наблюдается на отдых, например, на Селигере. Там очень большой наплыв туристов. Очень много гостевых домиков уже забронированы.