2020-06-23T03:28:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 23 июня 2020 года: роды с подозрением на COVID-19 и ажиотаж на гостиничные номера на Селигере

Для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 23 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Данные о распространении коронавируса в Тверской области на 23 июня 2020.Данные о распространении коронавируса в Тверской области на 23 июня 2020.
Изменить размер текста:

На утро 23 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3197 человека (+63 за сутки).

1177 заражённых изолированы (+55 за сутки).

1961 пациентов с начала пандемии выздоровели (+6 за сутки).

За этот же период от коронавируса скончались 59 человек (+2 за сутки).

Медики Тверского областного родительного дома приняли роды у 10 женщин, находившихся в учреждении с подозрением на коронавирус.

В региональном оперштабе поясняют, в больнице есть специальные боксы, оборудованные всем необходимым для подобных непредвиденных случаев.

В конце минувшей недели губернатор Игорь Руденя подписал постановление о частичной отмене ряда ограничений на работу объектов сферы туризма и отдыха. Бизнесмены, после трёх месяца кризиса и простоя, поспешили открыть свои заведения - нужно наверстывать упущенное, выкарабкиваться из кризиса, минимизировать убытки.

Как оказалось, тверичане, в отсутствие перспектив отдыха за рубежом в текущем году, истосковавшись по цивилизованному отдыху, активно начали бронировать местные отели.

Как заметила в разговоре с «КП»-Тверь» депутат областного парламента, президент региональной Ассоциации туризма Ирина Шереметкер, сейчас огромный спрос наблюдается на отдых, например, на Селигере. Там очень большой наплыв туристов. Очень много гостевых домиков уже забронированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 22 июня 2020 года: Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом, среди них есть и наши земляки
Для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 22 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июня 2020 года: число заболевших всё ещё высоко, сегодня День медицинского работника - поздравьте своего врача
Для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 21 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
«Часть врачей живет тут как в общежитии уже полтора месяца»: Репортаж из красной зоны Мариинской больницы
К Дню медика журналисты «КП» своими глазами увидели, как врачи изнывают от жары, как больные лежат на ИВЛ и узнали, как описывают свое состояние пациенты [фото, видео]
Новости 24
В ближайшие дни отделения почты в Тверской области будут работать по особому графику
Фотовыставка «Бессмертный полк. Эпизоды войны» открывается в Твери
Тверского ветерана следствия, участника Великой Отечественной войны Павла Кабанова поздравили с днем рождения
ФК «Тверь» впервые провел тренировку
В Тверской области участки для голосования будут открывать на несколько часов
Горячую линию против коррупции организуют тверские судебные приставы
Уникальный учёный, "медвежий папа" Валентин Пажетнов отпраздновал 84-й День рождения
В Спасо-Преображенском соборе Твери будут служить субботние литургии
В Тверской области живут 533 участника и инвалида Великой Отечественной
В Твери стартует конкурс на лучшее выполнение программы ГТО
В Тверской области определен порядок выплат молодым людям 16-18 лет
Более 100 тысяч человек протестировано на коронавирус в Тверской области
За неделю в Тверской области клещи покусали более 300 человек
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области с 1 июля откроют для посетителей
В Тверской области неравнодушный прохожий помог вернуться домой дезориентированной бабушке
В нерабочие дни электрички Москва-Тверь будут ходить по графику рабочих дней
В Тверской области в честь 75-летия Победы состоится автопробег
Министерство транспорта Магаданской области возглавил экс-чиновник из Тверской области
В Тверской области нарисовали еще одно граффити с изображением Ржевского мемориала
Тверской области нужны инженеры, сварщики и электрики
Тверская область присоединяется к Всероссийской минуте молчания