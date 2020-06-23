Коронавирус в Твери, последние новости на 23 июня 2020 года: роды с подозрением на COVID-19 и ажиотаж на гостиничные номера на Селигере
На утро 23 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 3197 человека (+63 за сутки).
1177 заражённых изолированы (+55 за сутки).
1961 пациентов с начала пандемии выздоровели (+6 за сутки).
За этот же период от коронавируса скончались 59 человек (+2 за сутки).
Медики Тверского областного родительного дома приняли роды у 10 женщин, находившихся в учреждении с подозрением на коронавирус.
В региональном оперштабе поясняют, в больнице есть специальные боксы, оборудованные всем необходимым для подобных непредвиденных случаев.
В конце минувшей недели губернатор Игорь Руденя подписал постановление о частичной отмене ряда ограничений на работу объектов сферы туризма и отдыха. Бизнесмены, после трёх месяца кризиса и простоя, поспешили открыть свои заведения - нужно наверстывать упущенное, выкарабкиваться из кризиса, минимизировать убытки.
Как оказалось, тверичане, в отсутствие перспектив отдыха за рубежом в текущем году, истосковавшись по цивилизованному отдыху, активно начали бронировать местные отели.
Как заметила в разговоре с «КП»-Тверь» депутат областного парламента, президент региональной Ассоциации туризма Ирина Шереметкер, сейчас огромный спрос наблюдается на отдых, например, на Селигере. Там очень большой наплыв туристов. Очень много гостевых домиков уже забронированы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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