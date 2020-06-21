2020-06-21T11:33:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 21 июня: к числу инфицированных районов добавилось Пено и окрестности

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
В Тверской области коронавирус наступает.В Тверской области коронавирус наступает.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На утро 20 июня в Тверской области подтверждено 3134 новых случаев заражения COVID-19 (+6+ за сутки).

1955 человек излечились от коронавирусной инфекции (0 за последние сутки) .

1122 человека сейчас изолированы (+66 за последние сутки).

С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 57 человек (0 за минувшие сутки).

С начала эпидемии в регионе проведены тесты у 102664 человек, за последние сутки +1672.

Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1093 случая), Кимры (520), Конаковский (287) и Лихославльский (210) районы.

Самый большой прирост в Твери, Конаковском и Калининском районах.

К числу инфицированных территорий добавился посёлок Пено с прилегающим районом.

.

.

Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 1093 (+17)

Кимры 520 (+4)

Конаковский район 287 (+3)

Лихославльский район 210 (+1)

Калининский район 150 (+6)

Ржев 123 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 73 (+2)

Торжок 61 (+4)

Рамешковский район 58 (+3)

Максатихинский район 56 (+1)

Кимрский район 55

Кашинский городской округ 52 (+4)

Андреапольский муниципальный округ 51 (+1)

Бежецкий район 38

Зубцовский район 37

Бологовский район 32 (+5)

Старицкий район 25 (+1)

Нелидовский городской округ 24

Торопецкий район 22 (+1)

Селижаровский район 20 (+3)

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 14

Осташковский городской округ 13 (+3)

Торжокский район 12

Ржевский район 12 (+1)

Калязинский район 11

Спировский район 9

Удомельский городской округ 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 5 (+1)

Оленинский муниципальный округ 4 (+1)

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

Пеновский муниципальный округ 1 (+1)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 21 июня 2020 года: число заболевших всё ещё высоко, сегодня День медицинского работника - поздравьте своего врача
Для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 21 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
Коронавирус в Твери, последние новости на 20 июня 2020 года: губернатор поблагодарил медиков, открываются летние кафе и музеи, 20 сов из-за пандемии не могут вернуться в дикую природу
Для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 20 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту
Коронавирус в Твери, последние новости на 19 июня 2020 года: Хор Турецкого поблагодарил медиков за работу, а в коронавирусном госпитале женщина родила девочку
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 19 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
Количество заболевших коронавирусом в Тверской области снижается, но медленно
Губернатор Тверской области поздравил медиков с профессиональным праздником
Фестиваль «Былинный берег» в этом году в Тверской области не состоится
В Твери скончался заслуженный тренер России, который воспитал Дарью Клишину
В Твери ночью сгорел Гелендваген во дворе дома
В ДТП на дорогах Тверской области за сутки пострадало 15 человек
Арестован «смотрящий» за Тверской областью «вор в законе»
В Волге утонул 15-летний подросток
Снятие режима самоизоляции в Тверской области: отменены пропуска на въезд в Удомлю и Конаково
Пропавший 12-летний мальчик найден живым в заброшенном доме Тверской области
Снятие режима самоизоляции в Тверской области: открываются гостиницы, пансионаты, турбазы
В Тверской области из коронавирусных госпиталей 20 июня выписано больше человек, чем заболело
Следственный комитет ищет 12-летнего мальчика из Тверской области
Отмена ограничений из-за коронавируса: в Тверской области открываются летние кафе
Какие музеи возобновили свою работу в Тверской области после отмены ограничений из-за коронавируса
Онлайн-вечер песен Виктора Цоя пройдет в Твери
В Тверской области открывают летние кафе, гостиницы и музеи
Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби
Онлайн-концерт «Великая весна» тверской филармонии будет посвящен Дню памяти и скорби
Утверждено расписание сдачи ЕГЭ
Женщине-водителю стало плохо за рулем, и она попала в ДТП в Тверской области
Из Лесного района в Тверь вертолетом доставили пациента
В Твери и Ржеве можно купить марку с изображением Ржевского мемориала
В Тверской области 565 многодетных семей получили региональный маткапитал
В Кимрах Тверской области нашли тело утонувшего в Волге мальчика
Обнародована статистика пассажирских перевозок в Тверской области за 2019 год