Карта распространения COVID-19 в Тверской области 21 июня: к числу инфицированных районов добавилось Пено и окрестности

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На утро 20 июня в Тверской области подтверждено 3134 новых случаев заражения COVID-19 (+6+ за сутки).

1955 человек излечились от коронавирусной инфекции (0 за последние сутки) .

1122 человека сейчас изолированы (+66 за последние сутки).

С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 57 человек (0 за минувшие сутки).

С начала эпидемии в регионе проведены тесты у 102664 человек, за последние сутки +1672.

Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1093 случая), Кимры (520), Конаковский (287) и Лихославльский (210) районы.

Самый большой прирост в Твери, Конаковском и Калининском районах.

К числу инфицированных территорий добавился посёлок Пено с прилегающим районом.

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Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 1093 (+17)

Кимры 520 (+4)

Конаковский район 287 (+3)

Лихославльский район 210 (+1)

Калининский район 150 (+6)

Ржев 123 (+5)

Вышневолоцкий городской округ 73 (+2)

Торжок 61 (+4)

Рамешковский район 58 (+3)

Максатихинский район 56 (+1)

Кимрский район 55

Кашинский городской округ 52 (+4)

Андреапольский муниципальный округ 51 (+1)

Бежецкий район 38

Зубцовский район 37

Бологовский район 32 (+5)

Старицкий район 25 (+1)

Нелидовский городской округ 24

Торопецкий район 22 (+1)

Селижаровский район 20 (+3)

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 14

Осташковский городской округ 13 (+3)

Торжокский район 12

Ржевский район 12 (+1)

Калязинский район 11

Спировский район 9

Удомельский городской округ 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 5 (+1)

Оленинский муниципальный округ 4 (+1)

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

Пеновский муниципальный округ 1 (+1)