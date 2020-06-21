Карта распространения COVID-19 в Тверской области 21 июня: к числу инфицированных районов добавилось Пено и окрестности
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На утро 20 июня в Тверской области подтверждено 3134 новых случаев заражения COVID-19 (+6+ за сутки).
1955 человек излечились от коронавирусной инфекции (0 за последние сутки) .
1122 человека сейчас изолированы (+66 за последние сутки).
С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 57 человек (0 за минувшие сутки).
С начала эпидемии в регионе проведены тесты у 102664 человек, за последние сутки +1672.
Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.
Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1093 случая), Кимры (520), Конаковский (287) и Лихославльский (210) районы.
Самый большой прирост в Твери, Конаковском и Калининском районах.
К числу инфицированных территорий добавился посёлок Пено с прилегающим районом.
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Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 1093 (+17)
Кимры 520 (+4)
Конаковский район 287 (+3)
Лихославльский район 210 (+1)
Калининский район 150 (+6)
Ржев 123 (+5)
Вышневолоцкий городской округ 73 (+2)
Торжок 61 (+4)
Рамешковский район 58 (+3)
Максатихинский район 56 (+1)
Кимрский район 55
Кашинский городской округ 52 (+4)
Андреапольский муниципальный округ 51 (+1)
Бежецкий район 38
Зубцовский район 37
Бологовский район 32 (+5)
Старицкий район 25 (+1)
Нелидовский городской округ 24
Торопецкий район 22 (+1)
Селижаровский район 20 (+3)
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 14
Осташковский городской округ 13 (+3)
Торжокский район 12
Ржевский район 12 (+1)
Калязинский район 11
Спировский район 9
Удомельский городской округ 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 5 (+1)
Оленинский муниципальный округ 4 (+1)
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
Пеновский муниципальный округ 1 (+1)
ИСТОЧНИК KP.RU
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