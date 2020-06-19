2020-06-19T16:24:11+03:00
Общество

Тверская городская Дума поздравила медиков ОКБ с профессиональным праздником

Награды людям, стоящим на передовой борьбы за здоровье жителей региона, вручил спикер Евгений Пичуев
Алина ПЕТРОВА
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Евгений Пичуев вручил медикам Почетные грамоты и Благодарности. Фото: Тверская городская ДумаЕвгений Пичуев вручил медикам Почетные грамоты и Благодарности. Фото: Тверская городская Дума
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С профессиональным праздником в эти дни поздравляют представителей медицинского сообщества. Почетные грамоты и Благодарности Тверской городской Думы в торжественной обстановке были вручены сотрудникам Областной клинической больницы.

Традиционно, в день медика в ОКБ весь коллектив собирается в конференц-зале. Как говорят сами медики, это самый любимый праздник, его всегда отмечали торжественно и весело.

Но нынешняя ситуация внесла серьезные коррективы. Услышать поздравления с профессиональным праздником собрали только тех, кому в этот день вручали награды. Многих за труд поблагодарят на рабочих местах.

В этот раз в конференц-зале ОКБ было не так многолюдно, как обычно бывает в профессиональный праздник медиков. Пригласили только тех, кого награждали. Фото: Тверская городская Дума

В этот раз в конференц-зале ОКБ было не так многолюдно, как обычно бывает в профессиональный праздник медиков. Пригласили только тех, кого награждали. Фото: Тверская городская Дума

Областная клиническая больница - одна из первых, кто принял на себя удар новой коронавирусной инфекции. За считанные дни здесь развернули первый инфекционный госпиталь, где разместили заболевших из Твери и районов.

- Я горжусь своим коллективом, своими смелыми и самоотверженными коллегами, потому что команду для работы с коронавирусной инфекцией сформировали буквально за пару часов. Никого не уговаривали, все были добровольцами, - рассказал главный врач ОКБ Сергей Козлов. – Также было и с открытием на базе нашей больницы второго госпиталя, где работают и молодые медики-стажеры.

Он отметил, что благодаря мобилизации системы здравоохранения на государственном и региональном уровне, обеспечению поставок средств индивидуальной защиты, в медучреждении смогли максимально обезопасить персонал.

Слова благодарности в этот день сказали представители Министерства здравоохранения, Законодательного Собрания Тверской области, Администрации города Твери.

В своем поздравлении председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев отметил, что как коллега, понимает и разделяет всю сложность и серьезность нынешней ситуации:

- Она накладывает свой отпечаток, мы уже не будем жить как прежде, все будет по-другому. Но мы все вынесем один важный урок: самое ценное – это жизнь и здоровье. И никто кроме врачей помочь не сможет. Общество переоценит отношение к медицинскому работнику, будет поднят статус профессии врача, медсестры. На этом фоне важный шаг - закрепление нормы о доступной и качественной медицине в Конституции нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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