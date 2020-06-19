2020-06-19T11:20:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 июня: в четырех муниципалитетах Верхневолжья количество заболевших превысило 200 человек

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В регионе подтверждено 67новых случаев Фото: ПТОВ регионе подтверждено 67новых случаев Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На утро 19 июня в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 3001 случай заболевания коронавирусом.

1848 человек излечились от коронавирусной инфекции (+29 за последние сутки) .

1098 человек сейчас изолированы (+32 за последние сутки) и находятся под наблюдением медиков.

С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 55 человек (+ 2 за минувшие сутки).

С начала эпидемии в регионе проведено 98817 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1870.

Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1053 случая), Кимры (513), Конаковский (277) и Лихославльский (206) районы.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 1053 (+27)

Кимры 513 (+5)

Конаковский район 277 (+8)

Лихославльский район 206 (+1)

Калининский район 139 (+6)

Ржев 118 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 65 (+3)

Кимрский район 55

Максатихинский район 55

Торжок 54

Рамешковский район 54

Андреапольский муниципальный округ 49

Кашинский городской округ 46 (+1)

Бежецкий район 37

Зубцовский район 37

Бологовский район 27 (+9)

Нелидовский городской округ 23 (+1)

Старицкий район 23

Торопецкий район 21

Селижаровский район 17 (+2)

Весьегонский муниципальный округ 16 (+2)

Сонковский район 14

Лесной муниципальный округ 13

Торжокский район 13

Ржевский район 10

Осташковский городской округ 10

Удомельский городской округ 8

Калязинский район 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 4

Молоковский район 3

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Твери, последние новости на 19 июня 2020 года: Хор Турецкого поблагодарил медиков за работу, а в коронавирусном госпитале женщина родила девочку
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 19 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Новости 24
В Тверской области 13-летний подросток за рулем легковушки попал в ДТП
В Тверской области от коронавируса вылечились 1848 человек
Продукты с истекшим сроком годности продавали в Молоково Тверской области
Житель Тверской области вырастил в теплице 40 кустов наркосодержащих растений
Интернет-мошенник из Калининграда обманул жителя Тверской области
Школы и детские сады Твери начали готовить к новому учебному году
Вертолет санавиации вылетал из Твери в Ржевский район
На Иваньковском водохранилище в Тверской области водитель гидроцикла сбил девушку на сёрфе
Игроки молодежного состава баскетбольного клуба "Тверь" пришли на помощь Ботаническому саду
Индеец Иван Иванов продолжает рассказывать жителям Твери легенды и сказки
В Твери возбуждено уголовное дело по делу дачи взятки в 270 тысяч рублей
Автобусы "Транспорта Верхневолжья" мерились размерами с пожарными и полицейскими машинами
Цены на картофель в Тверской области продолжают расти
В реке Лазури в парке Победы в Твери плавает бобёр
Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области
Парк Воксал в Твери огородят и будут круглосуточно охранять
В тверском центре «Мой бизнес» за время пандемии обработали 1800 заявок
Поворот на улицу Склизкова с Волоколамского проспекта в Твери откроют не раньше 19 июня
В Тверской области пешеход попал под "Газель" на пешеходном переходе
На дороге от Твери до Устюжны уложили новый асфальт
В Тверской области вновь ушла из дома семнадцатилетняя Вероника Богданова
Женщина с коронавирусом родила прямо в инфекционном госпитале в Твери
В Тверской области для ГИМС докупят спасательные жилеты, катера и лодки
Пропавший в Бежецком районе подросток найден в Твери
Жители Тверской области могут сообщить о невывозе мусора при помощи приложения