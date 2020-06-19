Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 июня: в четырех муниципалитетах Верхневолжья количество заболевших превысило 200 человек

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На утро 19 июня в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 3001 случай заболевания коронавирусом.

1848 человек излечились от коронавирусной инфекции (+29 за последние сутки) .

1098 человек сейчас изолированы (+32 за последние сутки) и находятся под наблюдением медиков.

С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 55 человек (+ 2 за минувшие сутки).

С начала эпидемии в регионе проведено 98817 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1870.

Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1053 случая), Кимры (513), Конаковский (277) и Лихославльский (206) районы.

Графика: ПТО

Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 1053 (+27)

Кимры 513 (+5)

Конаковский район 277 (+8)

Лихославльский район 206 (+1)

Калининский район 139 (+6)

Ржев 118 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 65 (+3)

Кимрский район 55

Максатихинский район 55

Торжок 54

Рамешковский район 54

Андреапольский муниципальный округ 49

Кашинский городской округ 46 (+1)

Бежецкий район 37

Зубцовский район 37

Бологовский район 27 (+9)

Нелидовский городской округ 23 (+1)

Старицкий район 23

Торопецкий район 21

Селижаровский район 17 (+2)

Весьегонский муниципальный округ 16 (+2)

Сонковский район 14

Лесной муниципальный округ 13

Торжокский район 13

Ржевский район 10

Осташковский городской округ 10

Удомельский городской округ 8

Калязинский район 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 4

Молоковский район 3

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1