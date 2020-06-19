Карта распространения COVID-19 в Тверской области 19 июня: в четырех муниципалитетах Верхневолжья количество заболевших превысило 200 человек
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На утро 19 июня в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 3001 случай заболевания коронавирусом.
1848 человек излечились от коронавирусной инфекции (+29 за последние сутки) .
1098 человек сейчас изолированы (+32 за последние сутки) и находятся под наблюдением медиков.
С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 55 человек (+ 2 за минувшие сутки).
С начала эпидемии в регионе проведено 98817 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1870.
Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.
Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1053 случая), Кимры (513), Конаковский (277) и Лихославльский (206) районы.
Графика: ПТО
Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 1053 (+27)
Кимры 513 (+5)
Конаковский район 277 (+8)
Лихославльский район 206 (+1)
Калининский район 139 (+6)
Ржев 118 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 65 (+3)
Кимрский район 55
Максатихинский район 55
Торжок 54
Рамешковский район 54
Андреапольский муниципальный округ 49
Кашинский городской округ 46 (+1)
Бежецкий район 37
Зубцовский район 37
Бологовский район 27 (+9)
Нелидовский городской округ 23 (+1)
Старицкий район 23
Торопецкий район 21
Селижаровский район 17 (+2)
Весьегонский муниципальный округ 16 (+2)
Сонковский район 14
Лесной муниципальный округ 13
Торжокский район 13
Ржевский район 10
Осташковский городской округ 10
Удомельский городской округ 8
Калязинский район 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Спировский район 7
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 4
Молоковский район 3
Оленинский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»