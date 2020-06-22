2020-06-22T13:07:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 22 июня: районы-лидеры по количеству заболевших

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Число заболевших ковидом в Тверской области по-прежнему увеличивается.Число заболевших ковидом в Тверской области по-прежнему увеличивается.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

22 июня в регионе официально зафиксировано 3197 случаев, это плюс 63 новых случая за сутки. 1177 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

59 человек с подтвержденным коронавирусом умерли, двое больных скончались в минувшие сутки.

Такие данные публикует региональный оперштаб.

Количество заболевших по районам Тверской области:

Тверь 1111

Кимры 526

Конаковский район 290

Лихославльский район 214

Калининский район 154

Ржев 124

Вышневолоцкий городской округ 73

Торжок 62

Рамешковский район 58

Максатихинский район 57

Кашинский городской округ 57

Кимрский район 56

Андреапольский муниципальный округ 52

Бежецкий район 40

Зубцовский район 38

Бологовский район 35

Нелидовский городской округ 29

Старицкий район 26

Селижаровский район 23

Торопецкий район 22

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 15

Осташковский городской округ 13

Торжокский район 12

Ржевский район 12

Калязинский район 11

Спировский район 9

Удомельский городской округ 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

Пеновский муниципальный округ 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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