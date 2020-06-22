Карта распространения COVID-19 в Тверской области 22 июня: районы-лидеры по количеству заболевших
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
22 июня в регионе официально зафиксировано 3197 случаев, это плюс 63 новых случая за сутки. 1177 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.
59 человек с подтвержденным коронавирусом умерли, двое больных скончались в минувшие сутки.
Такие данные публикует региональный оперштаб.
Количество заболевших по районам Тверской области:
Тверь 1111
Кимры 526
Конаковский район 290
Лихославльский район 214
Калининский район 154
Ржев 124
Вышневолоцкий городской округ 73
Торжок 62
Рамешковский район 58
Максатихинский район 57
Кашинский городской округ 57
Кимрский район 56
Андреапольский муниципальный округ 52
Бежецкий район 40
Зубцовский район 38
Бологовский район 35
Нелидовский городской округ 29
Старицкий район 26
Селижаровский район 23
Торопецкий район 22
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 15
Осташковский городской округ 13
Торжокский район 12
Ржевский район 12
Калязинский район 11
Спировский район 9
Удомельский городской округ 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
Пеновский муниципальный округ 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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