Карта распространения COVID-19 в Тверской области 22 июня: районы-лидеры по количеству заболевших

Коронавирус в Твери, последние новости на 22 июня 2020 года: Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом, среди них есть и наши земляки

Для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 22 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту