2020-06-18T13:40:36+03:00
Общество

Тверь входит в зону комфортной погоды

На выходных станет легче дышать
Виктория ТУШКОВА
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В Твери будет светить солнце, но сильная жара спадёт.В Твери будет светить солнце, но сильная жара спадёт.Фото: Диля Ахмадишина
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Июнь продолжает вести с нами прекрасные диалоги о любви к жизни. То страстные, с жарой выше 30 градусов, то более нежные и спокойные.

- Впереди нас ждёт прекрасная погода. Жара спадёт: в субботу +25, в воскресенье и понедельник +21-22 градуса, со вторника опять теплее: +24-25, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу местами прогремят летние грозы, а дальше осадков почти не будет.

Ветер будет дуть с северо-востока, оттого к нам и придёт недолгая прохлада. Ураганов не ждите: 3-4 м/с с редкими освежающими порывами.

Атмосферное давление окончательно успокоилось: в ближайшие дни оно будет держаться уровня 750-752 мм рт. ст.

Кстати, физиологи говорят: самыми благоприятными условиями для человека является диапазон температуры от +18° до +24° при скорости ветра 1-5 м/с. Это называют зоной комфортности погоды, в которой мы с вами и будем находиться.

Добавляет жизнелюбия, правда? А потому всем стоит вдвойне беречь себя и близких. Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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