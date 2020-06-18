Карта распространения COVID-19 в Тверской области 18 июня: районы-лидеры по количеству заболевших остаются прежними
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На утро 18 июня в Тверской области подтверждено 65 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2934 случая заболевания коронавирусом.
1819 человек излечились от коронавирусной инфекции (+77 за последние сутки) .
1062 человек сейчас изолированы (-13 за последние сутки) и находятся под наблюдением медиков.
С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 53 человека (+1 за минувшие сутки).
С начала эпидемии в регионе проведено 96947 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2118.
Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.
Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1026 случаев), Кимры (508), Конаковский (269) и Лихославльский (205) районы.
Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области. Фото: ПТО
Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:
Тверь 1026 (+28)
Кимры 508 (+4)
Конаковский район 269 (+10)
Лихославльский район 205 (+1)
Калининский район 133 (+10)
Ржев 116 (+2)
Максатихинский район 55 (+1)
Рамешковский район 54 (+1)
Торжок 54 (+1)
Кимрский район 55
Вышневолоцкий городской округ 62 (+1)
Кашинский городской округ 45
Андреапольский муниципальный округ 49 (+4)
Бежецкий район 37
Зубцовский район 37
Старицкий район 23
Нелидовский городской округ 22
Торопецкий район 21
Бологовский район 18
Селижаровский район 15
Весьегонский муниципальный округ 14
Сонковский район 14 (+1)
Лесной муниципальный округ 13
Торжокский район 13
Ржевский район 10
Осташковский городской округ 10 (+1)
Удомельский городской округ 8
Калязинский район 8
Западнодвинский муниципальный округ 8
Спировский район 7
Кувшиновский район 7
Кесовогорский район 4
Молоковский район 3
Оленинский муниципальный округ 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
Фировский район 1
ЗАТО Озёрный 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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