2020-06-18T12:07:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 18 июня: районы-лидеры по количеству заболевших остаются прежними

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Ирина ТАРАСОВА
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На утро 18 июня в Тверской области подтверждено 65 новых случаев заражения COVID-19. Фото: ПТОНа утро 18 июня в Тверской области подтверждено 65 новых случаев заражения COVID-19. Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На утро 18 июня в Тверской области подтверждено 65 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2934 случая заболевания коронавирусом.

1819 человек излечились от коронавирусной инфекции (+77 за последние сутки) .

1062 человек сейчас изолированы (-13 за последние сутки) и находятся под наблюдением медиков.

С начала пандемии от COVID-19 в Тверской области умерли 53 человека (+1 за минувшие сутки).

С начала эпидемии в регионе проведено 96947 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2118.

Данные о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству инфицированных по-прежнему остаются Тверь (1026 случаев), Кимры (508), Конаковский (269) и Лихославльский (205) районы.

Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области. Фото: ПТО

Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области. Фото: ПТО

Карта распространения коронавирусной инфекции по муниципалитетам Тверской области:

Тверь 1026 (+28)

Кимры 508 (+4)

Конаковский район 269 (+10)

Лихославльский район 205 (+1)

Калининский район 133 (+10)

Ржев 116 (+2)

Максатихинский район 55 (+1)

Рамешковский район 54 (+1)

Торжок 54 (+1)

Кимрский район 55

Вышневолоцкий городской округ 62 (+1)

Кашинский городской округ 45

Андреапольский муниципальный округ 49 (+4)

Бежецкий район 37

Зубцовский район 37

Старицкий район 23

Нелидовский городской округ 22

Торопецкий район 21

Бологовский район 18

Селижаровский район 15

Весьегонский муниципальный округ 14

Сонковский район 14 (+1)

Лесной муниципальный округ 13

Торжокский район 13

Ржевский район 10

Осташковский городской округ 10 (+1)

Удомельский городской округ 8

Калязинский район 8

Западнодвинский муниципальный округ 8

Спировский район 7

Кувшиновский район 7

Кесовогорский район 4

Молоковский район 3

Оленинский муниципальный округ 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

Фировский район 1

ЗАТО Озёрный 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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